AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu\'ndan araç kiralama ihalesine eleştiri

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ'nin gerçekleştireceği araç kiralama ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İhaleyle araç sayısının artacağını belirten Subaşıoğlu, ihale şartnamesinde yer alan bazı araçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği araç kiralama ihalesine ilişkin basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda konuşan Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve geldiği ilk dönemde aynı meydanda belediyenin kiralık araçlarını sergileyerek önceki dönemin araç kiralama politikalarını eleştirdiğini hatırlattı. Yapılacak yeni ihaleye değinen Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği araç ihalesinde önceki döneme göre 150 araç daha fazla kiralayacağını ifade etti. Araç sayısındaki artışın kamuoyunda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Subaşıoğlu, belediye kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

İhale şartnamesinde yer aldığı belirtilen 6x6 kamyonlara da değinen Subaşıoğlu, bu araçların özel üretim olduğunu ve teslim süreçlerinin uzun sürdüğünü belirterek "Bu tür araçlar sıradan araçlar değildir; genellikle özel siparişle üretilir ve teslim süreleri bir yılı, hatta bir buçuk yılı bulabilir. Bu nedenle söz konusu ihalede hem 150 adet fazla araç hem de tahminimizce adrese teslim bir ihale ortaya çıkmış durumda" şeklinde konuştu.

Görev süresinin 27 ayını geride bıraktığını hatırlattığı Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Subaşıoğlu, "Belediye başkanları beş yıllığına değil, 60 aylığına seçilir. Zamanı ay ay takip ederek yönetmek gerekir. Bugün 60 aydan geriye doğru saydığımızda 27 ay geçmiş durumda. Ancak Denizli'nin önüne konulan somut eserler ve projeler açısından vatandaşlarımızın beklediği tablo henüz ortaya çıkmamıştır. Güttüğünüz iki keçi, ıslığınız dağı taşı tuttu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ