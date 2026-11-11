AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, DTO ve DTB'ye iş birliği mesajı verdi - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, DTO ve DTB'ye iş birliği mesajı verdi

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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, DTO ve DTB\'ye iş birliği mesajı verdi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve il yönetimi, Denizli Ticaret Odası ile Denizli Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Temaslarda yeni başkanlara hayırlı olsun dilekleri iletildi, ekonomik kalkınma ve iş birliği konuşuldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, kentin ticaret ve ekonomi dinamiklerini temsil eden Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Denizli Ticaret Borsası'nı (DTB) ziyaret etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Denizli Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Altuntaş ve Meclis Başkanı Halil Pekdemir'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Subaşıoğlu, yeni göreve gelen Altuntaş ve Pekdemir'e hayırlı olmasını temenni etti, başarı dileklerini iletti.

Başkan Subaşıoğlu'nun bir sonraki durağı Denizli Ticaret Odası oldu. Başkan Subaşıoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret ederek, Erdoğan'ın yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.

Şehrin ekonomik kalkınması, ticari hayatın canlılığı ve sektörlerin güncel taleplerinin istişare edildiği temaslarda; ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Subaşıoğlu ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Denizli'nin üretim, ihracat ve istihdam potansiyelini daha da ileri taşıyacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

"Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, şunları kaydetti: "Denizli, üretimiyle, ihracatıyla ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisine yön veren güçlü bir sanayi ve ticaret şehri. Şehrimizin bu dinamizmini ayakta tutan en önemli kurumlarımızın başında Denizli Ticaret Odamız ve Denizli Ticaret Borsamız geliyor. İş dünyamızın talep, beklenti ve çözüm önerilerini ilk elden dinledik. Teşkilat olarak üreticimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın yanında olmaya, Denizli'miz için ortak akılla üretmeye ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

DTO ve DTB yöneticileri de AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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