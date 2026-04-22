AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu\'ndan 23 Nisan Mesajı

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle açıklamalarda bulundu. "Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan bu özel günü gururla kutluyoruz" diyen Başkan Subaşıoğlu, "23 Nisan 1920, sadece bir Meclis açılışı değil, Aziz milletimizin 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kendi kaderini eline aldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. İstiklal Harbimizi yöneten Gazi Meclis, tam bağımsızlık yolundaki en güçlü kalemiz olmuştur. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, onlara duyulan güvenin ve sevginin en somut göstergesidir. Bizler de AK Parti kadroları olarak genç nesillerimizi, medeniyet değerlerimize bağlı, donanımlı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi en büyük görevimiz kabul ediyoruz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ