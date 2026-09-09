AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, otobüs güzergahı mağduru esnafın sesini duyurdu - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, otobüs güzergahı mağduru esnafın sesini duyurdu

AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, otobüs güzergahı mağduru esnafın sesini duyurdu
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesinin otobüs güzergahı değişikliği nedeniyle mağdur olduğunu belirten İstiklal Caddesi esnafını dinledi. Subaşıoğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoyla sorunu gündeme taşıdı ve belediye yönetimine 'inadınızdan vazgeçin' çağrısı yaptı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'de otobüs güzergahlarında yapılan değişikliklerle ortaya çıktığı ileri sürülen kargaşayı, sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'de vatandaşların yaşadıkları iddia edilen mağduriyetleri gündeme taşıyarak, vatandaşların da sesi olmaya devam ediyor. Subaşıoğlu, sahadaki çalışmaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüs güzergahlarındaki değişiklikleri nedeniyle mağdur olduklarını savunan İstiklal Caddesi esnaflarının sorunlarını yerinde dinledi. AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşın yaşadığı mağduriyeti, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile gündeme taşıdı. Yüzbinlerce kişiye ulaşan videoya Denizlililerden de büyük destek geldi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkan Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve yöneticilerine, "Denizlili hemşerilerimizin işlerini zorlaştırmayın, kolaylaştıran" sözleriyle seslendi. Başkan Subaşıoğlu, "Mevcut yönetim ne yazık ki Denizlili hemşerilerimizin işlerini zorlaştırmaktan başka bir iş yapmıyor. Her gün garip bir uygulamaya uyanıyoruz. Otobüs güzergahlarında yapılan değişiklikler vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor. Hemşerilerimizin sesine kulak verin, okullar açılmadan önce inadınızdan vazgeçin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, otobüs güzergahı mağduru esnafın sesini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, otobüs güzergahı mağduru esnafın sesini duyurdu - Son Dakika
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