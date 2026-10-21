AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Pamukkale'de esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Pamukkale'de esnafın taleplerini dinledi

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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Pamukkale\'de esnafın taleplerini dinledi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Pamukkale Hacı Kaplanlar Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve taleplerini dinledi. Subaşıoğlu, ziyaretlerin süreceğini ve esnafın yanında olduklarını söyledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ilçesine bağlı Hacı Kaplanlar Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ziyarette esnafın talep ve görüşleri dinlendi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kent genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Pamukkale ilçesi Hacı Kaplanlar Mahallesi'ni ziyaret eden Subaşıoğlu, bölgedeki esnafla bir araya geldi.

İş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Subaşıoğlu, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Subaşıoğlu, esnafla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "İlimizde vatandaşlarımızı, esnafımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün de Pamukkale ilçemizin Hacı Kaplanlar Mahallesi'ndeyiz. Esnafımızı ziyaret ettik. Taleplerini ve görüşlerini aldık. Samimiyetleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak daima esnafımızın yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA
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