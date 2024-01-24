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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden Adayı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek 31 Mart 2024 seçimlerinin yol haritası çizmek için bir araya geldiler. Güngör, Zolan ile yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı ziyaret etti
24.01.2024 - 16:06,
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden Adayı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek 31 Mart 2024 seçimlerinin yol haritası çizmek için bir araya geldiler.

AK Parti Denizli teşkilatında yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi yol haritası belirleme çalışmaları sürüyor. Seçim çalışmaları için AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Osman Zolan'ı makamında ziyaret eden Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Başkan Zolan ile yapılan ve bundan sonra yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"Cumhur ittifakımızla birlikte Denizli'mizde AK Parti belediyeciliğini milletimizin desteğiyle devam ettireceğiz" diyen Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adayımız Osman Zolan'ın her zaman yanındayız. AK Parti Denizli İl teşkilatı olarak gece gündüz soğuk sıcak demeden bahane üretmeden bir kez daha Denizlili hemşerilerimizle birlikte destan yazacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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