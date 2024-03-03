AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, yoğun tempoda seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ulupınar, gerçek belediyecilik vurgusu yaparak "Devrek'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, seçim çalışmalarını Devrek'in dört bir yanında yoğun bir tempoda sürdürüyor. Ulupınar, "İlk günkü aşk ve heyecanla Devrek'e hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek Devrek halkıyla buluşuyor.
Ulupınar, İsmetpaşa Mahallesi ve Hışıroğlu mevkisinde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ve çözüm yolları üzerine sohbetler gerçekleştirdi. "Gönlümüz Devrek'ten ve insanımızdan yana" diyen Ulupınar, seçim çalışmalarını gönül bağları kurarak sürdürüyor.
Ev ziyaretlerine de ağırlık veren Ulupınar, vatandaşların samimi karşılamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlere hanelerini açan kıymetli hemşerilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Üniversite-Şehir içi dolmuş kooperatifi şoförleri ve bölge sakinleriyle de bir araya gelen Ulupınar, sorunlarına dair görüş alışverişinde bulundu.
"Yurt projeleriyle evlatlarımızın barınma sorunu kalmayacak"
Ulupınar, Devrek Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği'nin kurucu başkanı olarak başladığı günden bu yana üniversiteye olan desteğini vurgulayarak, "Yeni dönem belediye başkanlığımızda üniversitemizin öğrenci sayısını 10 binin üzerine çıkarmak için çaba sarf edeceğiz" dedi. Yurt projeleriyle öğrencilerin barınma sorununu çözme sözü de verdi.
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Gelik Müessesesinde çalışan madencilerle de buluşan Ulupınar, taleplerini dinleyerek, madencilerin desteklerine teşekkür etti. Ayrıca, Devrek Mevlana Derneği'ni ziyaret ederek sosyal ve kültürel faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulundu ve dernek yönetimiyle sohbet gerçekleştirdi.
Özcan Ulupınar, Devrek'in her köşesine dokunan samimi ve içten yaklaşımlarıyla dikkat çekerken, "Rabbim tüm gönül dostlarımıza, hemşerilerimize huzur ve mutluluk versin" diyerek, tüm Devrek halkına sevgi ve saygılarını iletti. - ZONGULDAK
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