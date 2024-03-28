AK Parti Devrek'te geçmişten bugüne teşkilatta görev alan partililerle iftarda buluştu.
İftar programına, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile partililer katıldı. İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Ak Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar katılımdan ötürü bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ulupınar, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Daha nice sofralarda ağız tadıyla iftar açmayı bizlere nasip etsin inşallah. Allah'ın izniyle zafere bir adım kaldı. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Rabbim mahcup etmesin" dedi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Politika › AK Parti Devrek'te İftar Programı - Son Dakika
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı ve adayı Turan İlbey tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisine destek istedi. Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'ni ziyaret ederek AKUT gönüllüleri ile bir araya geldi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Bakkalcıoğlu hemşehrilerini selamladı.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluşarak, şehrin 14 mahallesinde yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Ekicioğlu, eşit hizmet anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. İftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çerçioğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin talebini yerine getirerek Çiğli'de Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi'ni hizmete sundu.
ANKA HABER AJANSI 28 MART PERŞEMBE GÜNDEMİ
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyona yakın kaçak makaron ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol bulunurken, ayrı bir iş yerinde ise 102 bin 500 bandrolsüz kaçak makaron, sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, kompresör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda tır sürücüsü gözaltına alınırken, iş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.
AK Parti Devrek Belediye Başkanı Adayı Özcan Ulupınar, Marazlar mevkiindeki Uğur Mumcu Parkı'nda mahalle sakinleriyle buluştu. Buluşma sonrasında Ulupınar vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdiler. Ulupınar, hizmet aşkının devam edeceğini belirtti ve projelerini anlattı.
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