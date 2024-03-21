AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Az Hasarlı Konutlara Kökten Çözüm Getirecek

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde konutları zarar gördüğü için konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Bilden, devletin Diyarbakır'da 20 bin konut inşa ettiğini söyledi.
"Sorunları köklü çözmemiz lazım"
Orta hasarlı ve az hasarlı konutlarla ilgili bir çalışmanın yapılması gerektiğine dikkat çeken Bilden, şöyle konuştu:
"6 Şubat depreminde konutları zarar gören hemşehrilerimizi ziyarete geldik, tabii çok güzel konteyner bir kent kurulmuş, asfalt, okulu, camisi ve sosyal tesisleri, çok sevindim. Tabii bu hemşehrilerimizin sorunlarını köklü çözmemiz lazım, yaklaşık 20 bin konutu zaten devletimiz ilk günden beri inşa etti, şimdiye kadar da 5 bin civarında anahtar teslimi yapıldı, diğerleri de peyderpey biten konutları teslim ediliyor. Tabii burada orta hasarlı ve az hasarlı konutlarla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor" dedi.
"Hiçbir ücret almadan 104 bin konutu dönüştüreceğiz"
Az hasarlı konutlara belediye olarak kökten çözüm getireceklerini aktaran Halis Bilden, 104 bin konutu dönüştüreceklerini, az hasarlı konutların da bunun içerisinde olduğunu belirtti. 104 bin konutu hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini söyleyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, "Orta hasarlı konutlarla ilgili de AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bir çalışma yapıyor, sanırım Nisan ayında kuraya tabii olacaklar, az hasarlıları da bizim başkanlığımız döneminde mutlaka hemşehrilerimize biz bir çözüm bulacağız çünkü belediye çözüm yeridir, biz zaten 104 bin konutu dönüştüreceğiz, onları da bu 104 bin konutun içerisinde biz bu hemşehrilerimizin sorunlarını kökten çözmüş olacağız. Bu 104 bin konutu da biz hiçbir ücret almadan tüm masrafları belediyeden olmak kaydıyla inşa edeceğiz, içinde sosyal tesisi, camisi, yolu vesaire hepsi de olacak şekilde, dolayısıyla bir kökten çözüm olmuş olacak inşallah" diye konuştu. - DİYARBAKIR
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