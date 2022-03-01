AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı tam kadro sahada - Son Dakika
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AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı tam kadro sahada

01.03.2022 16:02
AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı tam kadro sahada

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşmaları", "Vefa Buluşmaları" ve "3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına" Kulp ilçesi ile devam etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşmaları", "Vefa Buluşmaları" ve "3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına" Kulp ilçesi ile devam etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer, Kulp ilçesini ziyaret etti. Kulp'ta Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından Kulp AK Parti teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Kulp'ta 2002'den bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, 2023 seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını söyledi. Her yerde her fırsatta anlatmaya çalıştıkları meselenin önemine değinen Aydın, "2023, bugüne kadar yapılmış seçimlerin en önemlisidir. Çünkü Bugüne kadar AK Parti olarak kazandığımız bütün kazançlarımız, bizim bu ülkeye bu topraklara kazandırdığımız yenilikler, iyilikler ve doğruluklar olmak ya da olmamak seçimi ile belirlenecektir. ya kazandığımız bütün bu kazanımları kaybedeceğiz ya da gelecek nesillere aktaracağız. 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan seçim halkın iradesini perçinleyecek ve halkımızın vermiş olduğu karara hep beraber saygı duyacağız. Biz, milletimizin temsilen bulunduğumuz makamlarda milletimize hizmet etmek için gecemizden, gündüzümüzden, işimizden, ailemizden fedakarlık ederek memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Diyarbakır'ımız için sadece hizmet alanında değil, demokrasi alanında, insan hakları alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla bu seçim Türkiye'nin yeniden doğusu olacaktır" dedi.

Başkan Aydın, "AK Partimizin kurulduğu günden bu güne kadar, bu teşkilatın içinde olan gönül dostlarımızdan, AK davamıza gönül vermiş her kadememize kadar gösterilen vefanın karşılığı hiç şüphesiz ki 2002 yılından beri girdiğimiz her seçimde çıkan zaferlerdir. Partimizin 20 yıldır iktidar olmasında, bugün burada olan ve bu davaya gönül vermiş her bir dava arkadaşımızın teker teker payı vardır. AK Parti bayrağımızın 20 yıldır dalgalanmasın da kurulduğumuz günden beri bu dava için ter akıtan siz değerli büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın emeği yatmaktadır. Biliyoruz ki biz büyük bir aileyiz. ve ben de bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı tam kadro sahada
AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı tam kadro sahada

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Diyarbakır, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı tam kadro sahada - Son Dakika


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