AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü oy kullandı

Politika

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek oyunu kullandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise "Heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor" dedi.

Düzce Konuralp İmam Hatip Ortaokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştiren Özlü'ye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve partililer destek verdi.

Başkan Özlü oyunu kullandıktan sonra basının sorularını cevapladı. Özlü, Türkiye'nin 22 yıldır çok sağlıklı şartlarda seçimleri gerçekleştirebilen bir ülke olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Türkiye'yi kutlamak gerekir. Her seçimi düzenli bir şekilde yapıyoruz ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Bu ülkemiz için gurur kaynağıdır. Demokrasinin yerleştiğinin bir göstergesidir. Bugün de bir yerel seçim yapıyoruz. Yarın uyandığımızda camiye, okula, kahveye gideceğiz. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Seçimlerin Düzce'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Heyecanlı 5 yıl bizi bekliyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Huzur içerisinde bir seçim ortamının geçeceğine inanıyorum. Bu seçim bitecek ve biz yarın hemşerilerimizle, komşularımızla birlikte olacağız. Demokratik şartlarda, birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz şekilde bir seçim geçmesini diliyorum. Heyecanlı bir 5 yıl daha bizi bekliyor" ifadelerinde bulundu.

Daha sonra milletvekilleri tek tek okullarına giderek oylarını kullandılar. - DÜZCE