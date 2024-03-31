DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek oyunu kullandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise "Heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor" dedi.
Düzce Konuralp İmam Hatip Ortaokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştiren Özlü'ye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve partililer destek verdi.
Başkan Özlü oyunu kullandıktan sonra basının sorularını cevapladı. Özlü, Türkiye'nin 22 yıldır çok sağlıklı şartlarda seçimleri gerçekleştirebilen bir ülke olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Türkiye'yi kutlamak gerekir. Her seçimi düzenli bir şekilde yapıyoruz ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Bu ülkemiz için gurur kaynağıdır. Demokrasinin yerleştiğinin bir göstergesidir. Bugün de bir yerel seçim yapıyoruz. Yarın uyandığımızda camiye, okula, kahveye gideceğiz. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Seçimlerin Düzce'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
"Heyecanlı 5 yıl bizi bekliyor"
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Huzur içerisinde bir seçim ortamının geçeceğine inanıyorum. Bu seçim bitecek ve biz yarın hemşerilerimizle, komşularımızla birlikte olacağız. Demokratik şartlarda, birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz şekilde bir seçim geçmesini diliyorum. Heyecanlı bir 5 yıl daha bizi bekliyor" ifadelerinde bulundu.
Daha sonra milletvekilleri tek tek okullarına giderek oylarını kullandılar. - DÜZCE
Son Dakika › Politika › AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü oy kullandı - Son Dakika
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?