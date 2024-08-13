AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Milletimizin gücüyle hizmete devam ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Milletimizin gücüyle hizmete devam ediyoruz

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Milletimizin gücüyle hizmete devam ediyoruz

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partinin 23. Kuruluş yıldönümünde yayınladığı mesajında, milletin gücü ve desteğiyle şehre hizmet götürmeye devam ettiklerini belirtti. Şengüloğlu, Düzce'nin sorunlarına çözüm bulmak ve kalkınmasını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Aynı azim ve kararlılıkla ülkenin ve Düzce'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

13.08.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu partinin 23. Kuruluş yıldönümünde yayınladığı mesajında "Milletimizden aldığımız güç ve destekle, şehrimizin her köşesine hizmet götürmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradayız" dedi.

Başkan Şengüloğlu mesajında 23 yıldır olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla ülkemizin ve Düzce'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Düzce'nin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Şengüloğlu "14 Ağustos 2001 tarihinde, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, milletimizin hizmetkarı olma düsturuyla yola çıkmıştır. Bugün, aynı azim ve kararlılıkla Düzce'mizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak, Düzce'mizin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasını sağlamak ve hemşehrilerimizin refah seviyesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve destekle, şehrimizin her köşesine hizmet götürmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradayız. Bu kutlu davaya gönül veren, her zaman yanımızda duran tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak, Düzce'mizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Partidir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

AK Parti, AK Parti, AK Parti, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Milletimizin gücüyle hizmete devam ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Milletimizin gücüyle hizmete devam ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement