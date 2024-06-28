AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak\'ı ziyaret etti

Politika

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı ziyaret etti. Öztürk "Akçakoca'nın gelişimine katkı sunacağız" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk, beraberinde AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclis Başkanımız Fazlı Koç, Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen ve İl-İlçe teşkilatlarıyla birlikte Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Öztürk, "Akçakoca'yı ve Akçakoca'nın ihtiyaçlarını değerlendirerek yapılması gereken hizmetleri konuştuk. Akçakocalı vatandaşlarımızın hak ettiği yerel yönetim hizmetleriyle buluşması için üzerimize düşen her noktada destek olacak, ilçemizin gelişimine katkı sunacağız. Misafirperverliği için Başkana teşekkür ediyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE