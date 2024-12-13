AK Parti Edirne 8'nci Olağan İl Kongresi yarın yapılacak

Politika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yarın gerçekleşecek AK Parti Edirne 8'nci Olağan İl Kongresi'ne Edirnelileri davet etti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada kongrenin yarın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla saat 12.00'de yapılacağını belirtti.

Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağını ifade eden İba, kent sakinlerine kongreye davet etti.

Edirnelileri kongrede görmekten mutluluk duyacaklarını belirten İba, "Heyecanımızı ve sevincimizi paylaşmak üzere tüm halkımızı kongremize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.