AK Parti İl Başkanı Yıldırım: "AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktı" - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Yıldırım: "AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktı"

13.08.2022 14:55
AK Parti İl Başkanı Yıldırım: "AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktı"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Partilerinin kuruluşunun 21. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren, Türkiye siyasetinde ezberlerin bozulduğunu, kaybolan siyasi imajın tekrar inşa edildiğini ve milletin egemenliği üzerindeki her türlü vesayetin ortadan kaldırıldığını söyledi. Yıldırım, "Ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yola çıkan AK kadrolar, maruz kaldığı her türlü engellemelere rağmen, ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşattı. İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmayı başarmış bir partinin çatısı altında siyaset yapmak bizler için büyük bir şereftir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 'Erdemliler Hareketi' ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, bugün reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktı. 21 yılda milletin hizmetkarı olma anlayışı içerisinde çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına özelde Elazığ'a, genelde ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerden milletimizin teveccühü ile birinci parti olarak çıkan AK Parti'miz, bundan sonra da öyle inanıyoruz ki yine halkımızın tercihi ile uzun yıllar ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşması için tüm kadroları ile hizmet edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2023 hedeflerimize azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyor, AK Parti'nin kurulduğu günden beri teşkilatlarında görev almış bütün milletvekillerimize, başkan ve yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza, köy-mahalle temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Siyaset, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Yıldırım: 'AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Yıldırım: "AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktı" - Son Dakika
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