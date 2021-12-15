Üye Girişi
AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi - Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi

15.12.2021 17:14
AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifinin 7. maddesi üzerine yaptığı konuşmada, Elazığ'a yapılan hizmetlerden bahsedip, muhalefet partilerini eleştirdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifinin 7. maddesi üzerine yaptığı konuşmada, Elazığ'a yapılan hizmetlerden bahsedip, muhalefet partilerini eleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 Aralık pazartesi günü başlayan ve aralıksız süratle devam eden Bütçe görüşmelerinde, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifinin 7. maddesi üzerine yaptığı konuşmada, Elazığ'a yapılan hizmetlerden bahsedip, muhalefet partilerini eleştirdi. Balık yap0tığı konuşmada, "Bu bütçe mazlumların ve masumların bütçesidir. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bütçesidir. Bu bütçe yaşanan afetlerden ve felaketlerden etkilenen vatandaşlarımızın, bu bütçe yerli ve milli bir bütçedir. Bu bütçe 84 milyon vatandaşıyla günden güne büyümekte olan güçlü ve büyük Türkiye'nin bütçesidir. Ben Bakanlarımıza geçirdiğimiz 24 Ocak depremi sonrasında her problemimizde, vatandaşımızdan götürdüğümüz her sıkıntıda, gösterdikleri hassasiyetlerden ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet ederseniz, yaralarını sarmak, dertlerine derman olmak, dertlerine merhem olmak için her anında yanlarında olursanız, bu aziz millet emin olun ki sizin arkanızda olur. Her konuşmanızda bir meslek grubunu tahkir ederek küçümsemeye çalışmak yerine, bürokrasiyi ve yatırımcıyı tehdit ederek ülkemizi dış güçlere şikayet edip büyükelçilere mektup yazmak yerine, milletimizin sesine kulak verseydiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletimizin şu kutsal kürsüsünde 84 milyon takip ederken ayıplı el hareketi yapmak yerine milli bir duruş sergileseydiniz, sırtınızı terör örgütlerine değil, aziz ve necip milletimize dayasaydınız, kongrelerinizde PKK marşları yerine milletimizin milli marşı, diriliş ve kurtuluş marşı olan İstiklal Marşımızı söyleseydiniz, şehit ailesine küfredenlere değil, şehidimizin bacısına sahip çıksaydınız seçmeninizden gizlemeye çalıştığınız, her fırsatta inkar ettiğiniz ittifaklarınızın yerine milletimizin isteklerini, milletimizin sesini önceleseydiniz emin olun ki yine, yeniden ve tekraren gelmekte olanı görürdünüz ve duyardınız. Milletimizin bütçesi olan 2022 yılı bütçemizin aziz milletimize, ülkemize, aziz şehrim Elazığ'a, kıymetli hemşehrilerime hayırlı bereketli olmasını temenni ediyor, yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum" dedi. - ELAZIĞ

AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi
AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi
AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi

Milletvekili, Muhalefet, Elazığ, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:59 Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi
16:58 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
16:36 Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi
16:31 Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı
16:29 Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan korkunç iddia: Kardeşimle ilişkisi vardı Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan korkunç iddia: Kardeşimle ilişkisi vardı         
17:16
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak         
15:11
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı         
14:22
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 17:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Elazığ Milletvekili Balık muhalefete yüklendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement