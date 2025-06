AK Parti Elazığ teşkilatında bayramlaşma

ELAZIĞ - AK Parti Elazığ İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından bayramın üçüncü gününde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programa, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti MKYK üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Murat Öz, İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Çok kıymetli bir liderle yol yürüdüklerini belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Bizler inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik ve her geçen gün inancımızı arttırarak devam ediyoruz. Şuan da kendi tabirimle siyasi olarak açılmış bir şemsiyemiz var. Bu şemsiyeyi bize açan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimiz o şemsiyenin altında gölgeleniyoruz. Her bir bireyin kendisine has özgün bir ağırlığı vardır ama bu özgün ağırlıklar ve kıymet bir araya gelip kardeşlik hukukunu koruyarak ve birbirimizi yücelterek yol aldığımız taktirde kıymet daha fazla artacaktır. Sizlerle beraber gideceğimiz daha çok yol var. Zaman zaman gerek seçimler öncesinde gerekse de seçimler esnasında istenmeyen bir takım kalp kırmalar olmuştur. Ben hepsinin adına özür dilenmesi gereken bir özür varsa o özrü diliyorum, helallik varsa o helalliği de istiyorum. Siyaset olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Siyasetin kendi doğası zaten çok zordur. Çok kolay yapılacak şeyler değildir. Özellikle de AK Parti çatısı altında yapılacak kolay şeyler değildir. Yoksa ben ve diğer siyasi aktörlerimiz rahatına bakarak kendine has özel dilimleri ayırarak yapabilirler ama asla yapmıyorlar yapmayacaklardır. Böyle güzel ve coşkulu bir bayram yaşarken zaman zaman içimizin burukluğunu da dile getirmek gerekiyor. Gazze'de insanlık dramı ikinci yılına yaklaşıyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz ve getirmek durumunda olduğumuz insani ve İslami bir görevimizdir. O kardeşlerimize elimizden geldiği kadar öncelikle dua ile onun dışında da yapılması gerekenleri biliyorsunuz. Rabbim tez zamanda onların üzerindeki bela ve musibeti terör devletini onlardan arındırsın. Rabbim özellikle de İsrail ve Amerika'yı kahretsin" dedi.