 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayını açıkladı. Eyyüp Tekiner, 1973'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Elmadağ Belediye Başkanlığı'na seçilmiş ve 2019'da da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak görevine devam etmiştir.

AK Parti\'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner
24.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:25
Abone Ol

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner oldu.

EYYÜP TEKİNER KİMDİR?

1973'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu oldu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Elmadağ Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2019'da da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak görevine devam etti.

YORUMLAR

Eyüp Tekiner, AK Parti, Elmadağ, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:22:39. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement