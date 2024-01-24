Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner oldu.

EYYÜP TEKİNER KİMDİR?

1973'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu oldu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Elmadağ Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2019'da da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak görevine devam etti.