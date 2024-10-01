AK Parti Erzincan'da Kongre Süreçleri Başlıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Erzincan'da Kongre Süreçleri Başlıyor

AK Parti Erzincan\'da Kongre Süreçleri Başlıyor

AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Erzincan'ın ilçelerinde yeni kongre süreçlerinin başlayacağını duyurdu.

01.10.2024 12:39
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AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Erzincan'ın ilçelerinde yeni kongre süreçlerinin başlayacağını duyurdu.

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Kabadayı, kongrelerin siyasetin önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçlerin, partinin tazelenmesi ve yenilenmesi için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kongrelerin sadece bir seçim süreci değil, aynı zamanda yeni dostlukların ve kardeşliklerin inşa edileceği bir platform olduğunu belirten Kabadayı, kongrelere ilişkin şunları söyledi:

"Kongreler, siyasetin düğünü ve bayramıdır. Kongreler, siyasi çalışmaların 'yeniden bismillah' dendiği anlardır. Kongreler, tazeliğin, değişimin, ilkelerden hareketle dönüşümün ve yeni hamlelerin tartışıldığı, karara bağlandığı zamanlardır.

Çeyrek asra dayanan siyasi tecrübemiz ve milyonlarca üyeyi barındıran devasa yapımızla yeni bir kongre sürecine girmiş bulunmaktayız. İlçelerimizde başlatacağımız bu heyecan dalgasını önce illere, daha sonrasında genel merkezimize ve tüm Türkiye'ye yayacağız. Böylece milletimizin her bir ferdini kongre heyecanımıza ortak edecek, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar ve yeni dava kardeşlikleri inşa edeceğiz. Kaybedecek hiçbir ferdimiz, sözümüzü ulaştırmaktan imtina edecek hiçbir vatandaşımız yoktur."

AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'a yaren olmayı mutluluk kaynağı olarak gören, milyonlarca gönlün vatan, millet ve mukaddesat aşkına çarptığı bir hareket olduğunu kaydeden Kabadayı, "Her değişim ve her devam ediş, liderimize olan ahdimiz ve samimiyetine olan inancımızla, bizlere böyle zamanlarda ışık olacaktır. Kongre süreçlerimiz şimdiden hayırlı olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Durmak yok, yola devam, inşallah" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Erzincan'da Kongre Süreçleri Başlıyor - Son Dakika

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