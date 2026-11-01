AK Parti Erzincan danışma meclisinde Şireci memnuniyetini dile getirdi - Son Dakika
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AK Parti Erzincan danışma meclisinde Şireci memnuniyetini dile getirdi

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AK Parti Erzincan danışma meclisinde Şireci memnuniyetini dile getirdi
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AK Parti Erzincan teşkilatının Ekim Ayı Danışma Meclisi toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve İl Başkanı Alpay Kabadayı'nın katılımıyla yapıldı. Şireci, teşkilat mensuplarının omuz omuza çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Erzincan teşkilatında Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktaş, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve birlik beraberlik mesajları öne çıktı.

Şireci, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberlik içerisinde Erzincan için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, teşkilat mensuplarının omuz omuza çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Erzincan danışma meclisinde Şireci memnuniyetini dile getirdi - Son Dakika
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