AK Parti Erzincan danışma meclisinde Şireci memnuniyetini dile getirdi

AK Parti Erzincan teşkilatında Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktaş, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve birlik beraberlik mesajları öne çıktı.

Şireci, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberlik içerisinde Erzincan için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, teşkilat mensuplarının omuz omuza çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.