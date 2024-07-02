Politika

AK Parti Erzincan İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Alpay Kabadayı'ya teslim etti.

AK Parti İl Başkanlık binasının önünde gerçekleştirilen törene Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt, görevi teslim alan Alpay Kabadayı, önceki dönem milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Burhan Çakır ve birçok partili katıldı.

Törende konuşma yapan Özyurt, Alpay Kabadayı'ya başarı dileklerinde bulundu.

AK Parti Erzincan İl Başkanlığına atanan Alpay Kabadayı ise göreve layık olmak için mücadelede edeceğini ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son olarak konuşma yapan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise başkanlık görevine aday olan tüm adaylara teşekkür etti. Konuşmasında Kabadayı'yı tebrik eden Karaman, tecrübeli partililerin destek ve yardımını istedi.

Devir teslim törenin gerçekleştirilmesinin ardından karşılıklı çiçek ve plaket takdimi yapıldı. - ERZİNCAN