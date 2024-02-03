AK Parti, Erzurum'da ilçe adaylarını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Mart ayının sonunda Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek, Türkiye'nin önüne çok ciddi bir siyasi otoban yapmış olacağız"
ERZURUM - AK Parti ilçe belediye başkan adayları Kazım Karabekir spor salonunda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.
Geniş katılımın yaşandığı aday tanıtım toplantısında sırasıyla AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın katılımcılara hitaben konuştu.
Aday tanıtım toplantısında son konuşmayı AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yaptı. 31 Mart seçimlerinde Erzurum'un yeni bir destan daha yazacağına inandığını anlatan Efkan Ala, "Önümüzdeki yakın bir zamanda seçim var. Ben diyorum ki arkadaşlarımdan önce aday olan şu anda sizlerin, milletimizin huzuruna çıkacak kardeşlerimi, belediye başkanı adaylarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bir yıl önce ortaya koyduğumuz Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturabilecek vizyona sahip beyinlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken işbaşına getirilme zamanıdır. Önümüzde dört beş yıl var. Bu seçimlerde Mayısta yaptığımız gibi Mart ayının sonunda Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek, Türkiye'nin önüne çok ciddi bir siyasi otoban yapmış olacağız. Siyasi hızlı tren yapmış olacağız. Dolayısıyla Türkiye'yi kimse tutamayacak. Şehirlerimiz, Ankara iş birliği içerisinde belediye başkanlarımız da Cumhurbaşkanımız işbirliği içerisinde Türkiye'yi hedeflerine taşıyacaktır. El ele vererek Palandöken'in eteklerinden Türkiye'ye dünyaya sandıktan güçlü bir mesaj bir ses çıkarmanızı istirham ediyorum kardeşiniz olarak" diye konuştu.
AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, parti teşkilatları ve başkan adayları katıldı.
Konuşmaların ardından ilçe adayları tek tek sahneye çağırılarak fotoğraf çektirildi.
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