AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan 23. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan 23. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Küçükoğlu, AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyet tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran en büyük siyasi hareketi olduğunu belirtti. Küçükoğlu, 23 yıldır büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa ve ihyası için çalışan iktidarlarının, ülkede milli iradenin güven ve istikrarını temsil ederek, millete canla başla hizmet ettiğini aktardı.

14.08.2024 13:46
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Küçükoğlu, mesajında, AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyet tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran en büyük siyasi hareketi olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz." diyen Küçükoğlu, 23 yıldır büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa ve ihyası için çalışan iktidarlarının, ülkede milli iradenin güven ve istikrarını temsil ederek, millete canla başla hizmet ettiğini aktardı.

Küçükoğlu, şöyle devam etti:

" Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu şiar edinerek Türkiye'yi nihai hedefimiz 2023'e taşıyan partimiz, ileri demokrasi, toplumsal refah ve yerli ve milli hedeflerini tek tek hayata geçirerek 21. asra AK mührünü vurmuştur. AK Parti milletinden aldığı güç ve köklerinden aldığı ilhamla büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda hep genç ve diri kalmaya devam edecektir. AK Parti tarihten geleceğe inançla yürüyen zaferin adıdır. AK Parti maziden atiye kutlu bir yürüyüşün adıdır. AK Parti mazlum ve mağdur milletlerin umududur. AK Parti bir inançtır, idealdir. AK Parti şanlı bir mazidir."

Küçükoğlu, coşkuyla, heyecanla ve ilk günkü aşkla inandıkları yolda yürüdüklerini belirtti.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi kendilerinin de 1,5 yıllık görev süresi boyunca sıkılmadık el, çalmadığı kapı kalmadığını, inançla, kararlılıkla ve bu azimle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Küçükoğlu, mesajında şunlara yer verdi:

"14 Ağustos 2001'den bu yana gönülleri fethediyor, kalpleri kazanıyor ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yakın bir gelecekte gerçekleştireceğimiz il ve ilçe kongrelerimizle teşkilatımızın dinamizmini gücünü ve enerjisini katlayarak artıracağız ve güçlü dinamik yapıyla Cumhurbaşkanımızın ve partimizin öngördüğü hedeflere ve teşkilat çalışmalarına yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Biz siyasete milletimizle birlikte başladık, milletimizle birlikte bugünlere geldik, inşallah hedeflerimize de yine milletimizle birlikte ulaşacağız. Kadim şehir Erzurum'u ihya etmek için elimizden gelen samimi bir gayretle sarf edeceğiz. Bu vesile ile kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen her bir teşkilat mensubumuza teşekkür eder, vefat eden kıymetli gönüldaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Saygılarımla."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan 23. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan 23. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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