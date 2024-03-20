AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını belirtti. Ayrıca genç avukatlarla bir araya gelerek adaletin önemini vurguladı.

20.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:52
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde özellikle esnaf ve vatandaşları tek tek ziyaret ettiklerini, istişare ettiklerini ifade etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yönetimle birlikte Müceldili Konağı'nda genç avukatlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Adaletin kılavuzluğunda, hukukun üstünlüğünü ve adil bir toplumu inşa etme vizyonumuzu paylaştık. Bu değerli meslektaşlarımıza, adaletin tecellisi için gösterdikleri özveri ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte, daha adil ve insan haklarına saygılı bir geleceğe doğru ilerliyoruz." dedi.

Yakutiye ilçesine bağlı Ortadüzü ve Umudum Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinlediklerini vurgulayan Küçükoğlu, "Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen İftar Programında iftarımızı STK üyelerimizle birlikte yaptık. Bu güzel organizasyondan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İl Başkan Yardımcımız Murat Gacıroğlu, Yakutiye İlçe Başkanımız Recep Aydın, Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar'ın eşlik ettiği ziyaretimizde hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Yakutiye için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar, bereketli kazançlar diliyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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