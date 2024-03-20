AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde özellikle esnaf ve vatandaşları tek tek ziyaret ettiklerini, istişare ettiklerini ifade etti.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yönetimle birlikte Müceldili Konağı'nda genç avukatlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Adaletin kılavuzluğunda, hukukun üstünlüğünü ve adil bir toplumu inşa etme vizyonumuzu paylaştık. Bu değerli meslektaşlarımıza, adaletin tecellisi için gösterdikleri özveri ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte, daha adil ve insan haklarına saygılı bir geleceğe doğru ilerliyoruz." dedi.
Yakutiye ilçesine bağlı Ortadüzü ve Umudum Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinlediklerini vurgulayan Küçükoğlu, "Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen İftar Programında iftarımızı STK üyelerimizle birlikte yaptık. Bu güzel organizasyondan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İl Başkan Yardımcımız Murat Gacıroğlu, Yakutiye İlçe Başkanımız Recep Aydın, Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar'ın eşlik ettiği ziyaretimizde hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Yakutiye için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar, bereketli kazançlar diliyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM
Son Dakika › Politika › AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Çanakkale'nin Ezine ilçe Belediyesi tarafından Sarısöğüt Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve eşi Büşra Yüksel katıldı. AK Partili Belediye Meclis üyeleri de iftar yemeğinde hazır bulundu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresi 20 Nisan 2024'te tamamlanacak. Yarın yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek. Arslan, 2012 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 3 kez başkanlık görevini üstlenmişti.
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, terör örgütü PKK'nın Irak'ta Türkmenlere yönelik faaliyetlerinin arttığını belirterek, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda Irak makamlarının terörle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyuşturucuya bağımlılığın önlenmesi bütçesinden tasarruf etmesini eleştirdi. İlgezdi, uyuşturucu kullanımının arttığı bir dönemde, bakanlıkların tasarruf yaparak bağımlılıkla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçeden tasarruf etmenin mantıklı olmadığını vurguladı ve bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, terör örgütü PKK'nın Irak'ta birinci hedefinin Türkmenler olduğunu belirterek, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda Irak makamlarının terörle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söyledi. Tütüncü ayrıca, PKK'nın Türkmen bölgelerindeki faaliyetlerinin arttığını ve Türkmenlerin güvenliği açısından önemli bir girişim olduğunu ifade etti.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası ise Ceyhanlı kadınlarla buluştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-12' operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kuaför esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Başkan Dinçer, esnafların çalışmalarını takdir ederek şehrin güzelleştirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Bayburt Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesinin faaliyete geçmesinin ardından koroner anjiyografi ünitesi de törenle hizmete açıldı. Bayburt'un sağlık alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediği belirtildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması çalışmaları kapsamında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, asayiş kontrol noktalarında incelemede bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını takip eden Ballı, denetimler hakkında bilgi aldı. Kolluk kuvvetlerinin asayiş ve huzuru sağlamak için gece gündüz görev yaptığı ifade eden Ballı, ilçe giriş çıkışlarının denetim altında tutulduğunu belirtti. Ballı, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kırsal mahallelere 30 adet traktör arkası yangın söndürme su tankeri hizmete aldı.
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