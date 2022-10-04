AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar - Son Dakika
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AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar

04.10.2022 13:58
AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'milleti bölme gayesinde olanlarla aynı safta bulunduğunu' belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında 23 milyar dolarlık eylül ayı ihracatının tüm zamanların rekoru olarak kayda geçtiğini ifade etti.

İktidarın, ülke yararına projelere imza atmayı sürdürürken 'muhalefetin bu projeleri ve kalkınma faaliyetlerini karalama çalışmalarına devam ettiğini' belirten Aydemir, "Kalkınmayı durdurmak ve yükselen projeleri yok etmeye ayarlı bir beyinleri var. Ama ne derlerse desinler bu millet kendisini zirvelere taşıyan, doruklara taşıyan liderini buldu. Bundan sonra daha da mesafe alacağız inşallah" dedi.

"ATATÜRK'ÜN KEMİKLERİNİ SIZLATAN BİR CHP VAR"

Muhalefet partilerinin özellikle yerli otomobil TOGG'u ve savunma sistemlerini karaladıklarını, Akdeniz'deki doğal gaz keşfinden rahatsızlık duyduklarını ve bunu her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Aydemir, şunları kaydetti: "Onlar ne derlerse desinler ülkemize mesafe aldırmaya devam edeceğiz, terörle mücadeledeki azmimizi ortaya koyacağız. Başarıyı çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Özellikle milletin bölünmesi gayretinde olanlarla aynı safta olan bir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) var. Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bir CHP var. Yönetimin bunların eline geçmesi durumunda emin olun bir hafta sonra teröristler Kandil'den, şuradan buradan şehirlere akın edecek. Şehirlerde terörist faaliyetler alıp başını gidecek. Yaptıkları açıklamalar bunun göstergesidir. Öyleyse terörle mücadeleye destek veren herkes, partisi ne olursa olsun şu CHP'nin tavrına bakmalı, şu 6'lı ittifakın yaklaşımına bakmalı."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar - Son Dakika
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