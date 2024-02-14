AK Parti Erzurum Milletvekilleri Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesini masaya yatırdı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesini masaya yatırdı

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Kazım Karabekir Stadyumu\'nun modernizasyon projesini masaya yatırdı

AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesini masaya yatırdı ve projenin takipçisi olduklarını söyledi. Proje, gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

14.02.2024 15:28
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AK Parti Erzurum Milletvekilleri Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesini masaya yatırdı ve projenin takipçisi olduğunu söylediler.

Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, "Projenin detayları ve şehrimiz üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Önceki Dönem İçişleri Bakanımız ve Erzurum Milletvekilimiz Selami Altınok, Erzurum Milletvekilimiz Fatma Öncü, Erzurum Milletvekilimiz Abdurrahim Fırat ile projenin şehrimizin gençliğine ve spor kültürüne sağlayacağı katkıları ele aldık." dedi.

"Sadece bir spor tesisi olmayacak"

Kazım Karabekir Stadyumu'nun sadece bir spor tesisi olmayıp, aynı zamanda gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimine önemli katkılar sunacak bir merkez haline gelmesi hedeflendiğini vurgulayan Milletvekili Öz, "Projeyi yakından takip eden ve bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve ekibine teşekkürlerimi sunarım. Erzurum için hayırlı olsun dileklerimi, projenin başarıyla tamamlanarak, şehrimizin güzelliklerine güzellik katmasını sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde konuştu - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Erzurum Milletvekilleri Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesini masaya yatırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum Milletvekilleri Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesini masaya yatırdı - Son Dakika
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