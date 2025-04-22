Haberler.com stüdyosunda Neşe Berber'in sunduğu programa konuk olan AK Parti Eski Milletvekili Metin Külünk, Türkiye'nin dijital tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çeken Külünk, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Metin Külünk, dijital mecraların devlet işleyişine zarar verecek düzeyde kullanıldığını belirterek, "Devlet, sosyal medya üzerinden yönetilmez" dedi. Külünk, bu mecraların Türkiye'ye karşı bir savaş aracı haline getirildiğini savundu ve "Türkiye'ye dijital üzerinden savaş açıldı" ifadeleriyle bu tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Bu sürece karşı toplumsal bir bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu dijital kuşatmanın ancak güçlü bir dayanışmayla aşılabileceğini söyleyen Külünk, "Gücümüzü, birlikteliğimizi güçlü bir şekilde koruyup, bu psikolojik savaşı açmış unsurları bu ülkeden tasfiye etmektir" dedi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da "Türk Milleti 'Bu Ülkeyi Teslim Etmeyiz' dedi" sözleriyle halkın iradesine sahip çıktığını hatırlattı.
Külünk, ABD'nin Suriye politikasından Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine kadar birçok dış politika konusuna değindi. "ABD Suriye'den çekiliyor" diyen Külünk, Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olması gerektiğini belirtti. "Türkiye olmazsa Amerika'nın gücünün devam etmesi mümkün değil" ifadesiyle Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken Külünk, uluslararası ilişkilerin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayarak, "Uluslararası ilişkiler sizin cehaletinizle yönetilmez" dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Eski Milletvekili Külünk: Devlet sosyal medya üzerinden yönetilmez - Son Dakika
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