AK Parti Eski Milletvekili Külünk: Devlet sosyal medya üzerinden yönetilmez

Haberler.com stüdyosunda Neşe Berber'in sunduğu programa konuk olan AK Parti Eski Milletvekili Metin Külünk, Türkiye'nin dijital tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çeken Külünk, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'YE DİJİTAL ÜZERİNDEN SAVAŞ AÇILDI"

Metin Külünk, dijital mecraların devlet işleyişine zarar verecek düzeyde kullanıldığını belirterek, "Devlet, sosyal medya üzerinden yönetilmez" dedi. Külünk, bu mecraların Türkiye'ye karşı bir savaş aracı haline getirildiğini savundu ve "Türkiye'ye dijital üzerinden savaş açıldı" ifadeleriyle bu tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Bu sürece karşı toplumsal bir bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

"GÜCÜMÜZÜ BİRLİKTELİĞİMİZLE KORUMALIYIZ"

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu dijital kuşatmanın ancak güçlü bir dayanışmayla aşılabileceğini söyleyen Külünk, "Gücümüzü, birlikteliğimizi güçlü bir şekilde koruyup, bu psikolojik savaşı açmış unsurları bu ülkeden tasfiye etmektir" dedi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da "Türk Milleti 'Bu Ülkeyi Teslim Etmeyiz' dedi" sözleriyle halkın iradesine sahip çıktığını hatırlattı.

"ULUSLARARASI İLİŞKİLER CEHALETLE YÖNETİLMEZ"

Külünk, ABD'nin Suriye politikasından Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine kadar birçok dış politika konusuna değindi. "ABD Suriye'den çekiliyor" diyen Külünk, Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olması gerektiğini belirtti. "Türkiye olmazsa Amerika'nın gücünün devam etmesi mümkün değil" ifadesiyle Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken Külünk, uluslararası ilişkilerin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayarak, "Uluslararası ilişkiler sizin cehaletinizle yönetilmez" dedi.