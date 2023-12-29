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AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal İstifa Etti - Son Dakika
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AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal İstifa Etti

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal, istişareler sonucunda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teşekkürlerini iletti.

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal İstifa Etti
29.12.2023 - 11:24,  Güncelleme: 11:25
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AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal, yapmış olduğu istişareler doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevkiden, makama, ilişkiler ağından imkanlara kadar her şey gelir geçer. Meziyet ve şahsiyet kalır. Emek ziyan olmaz. Eser unutulmaz. İzzet solmaz. Unutulmayacak eser, meziyet, şahsiyet ve hoş bir seda bırakabildiysek bizim için pek iyi bir vedadır. AK Parti gibi büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum, 20.12.2019 tarihinden bu zamana yürütmekten büyük onur ve gurur duyduğum AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevinden dava ve yol arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa ediyorum. Genel başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, partimizin tüm teşkilat kademelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal İstifa Etti - Son Dakika
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