AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu seçmene çağrı yapıyor

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaptı.
75. Yıl Mahallesi'ni ziyaret eden Hatipoğlu, Muhtar Asaf Karabulut ve vatandaşlarla bir araya geldi. Emek Mahallesi Dilek Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, projelerinden bahsetti.
İsmet İnönü 2. Caddesi'ne geçen Nebi Hatipoğlu, kendisine oy vereceğini söyleyen 70 yaşındaki Eskişehirli vatandaş ve Hamamyolu Caddesi esnafıyla buluştu.
Yaklaşık 90 gündür vatandaşlarla hep birlikte el ele gönül gönüle birlikte yürüdüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Eskişehir'imiz için dertlendiğimiz, ortak sorunlarımıza birlikte çareler bulduğumuz kampanyamızın sonuna geldik. İlk günden itibaren siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek, hem sorunlarınızı dinliyoruz hem de bu sorunlara çözüm ürettiğimiz projelerimizi açıklıyoruz. Bugünden sonra yapacağımız tek şey kaldı; sandığa giderek oyumuzu kullanmak ve oylarımıza sahip çıkmak. Bu hepimizin bir vatandaşlık görevi olduğu gibi emeklerimizin karşılığını da alacağımız güzel bir gün olacak. Bu sebeple vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Şimdi sandıklarımıza sahip çıkma zamanı. İnşallah, 31 Mart akşamı emeklerimizin karşılığını alacak ve Eskişehir'imize hizmet edeceğiz. Emekleriniz ve destekleriniz için minnettarım. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız. AK Parti belediyeciliği Eskişehir'e çok yakışacak."
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Konya'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanları, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti yetkilileri saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve seçim sonuçlarının Konya'ya büyük hizmetler getireceğine inandıklarını belirtti. Belediye başkanları da Konya için canla başla çalıştıklarını ve destek istediklerini ifade etti.
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Cemal Korkmaz, mahallelilerin yoğun teveccühü üzerine 6'ncı kez muhtarlığa aday oldu.
Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kent meydanında yapacağı iftar programının, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, iftar programının yapılacağı alana gelerek Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yılmaz, AK Parti adayı Nevzat Karatay'a destek isteyerek, 1 Nisan'da Ramazan bayramından önce Milli İrade Bayramını kutlamayı istediklerini belirtti. Yılmaz, konuşmasında huzur, güven ve demokrasi vurgusu yaparak, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını sürdürmek için son düzenlemeleri yaptıklarını ve süreci hızlandırmak istediklerini söyledi. Kamikava, başkent Tokyo'daki basın toplantısında, Filistinli mültecilere destek konusunda UNRWA'nın uluslararası toplumda yaygın kabul gören vazgeçilmez role sahip olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçenin büyükşehirle birlikte seçimi alacaklarını ve en yüksek oy ile almak istediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı bir değer verdiğini ve Trabzon'a daha fazla hizmet edeceklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.
ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.
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