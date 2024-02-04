AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 2. Seçim İrtibat Bürosu Açılışını Yaptı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 2. seçim irtibat bürosu açılışını dualar eşliğinde yaptı.
AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dinlemek için çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Hatipoğlu, vatandaşlarla irtibatın kolaylaşması maksadıyla hazırlanan AK Parti'nin 2'nci seçim irtibat bürosu olan Batıkent Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Batıkent Mahallesi'ndeki vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi için hizmete giren irtibat bürosu, dualar eşliğinde açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi, alkış, tezahürat ve bando grubu ile karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgiye teşekkür etti.
Açılışta yaptığı konuşmayla vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, "Çok kıymetli hemşehrilerim, bugünkü açılışımıza hoş geldiniz. Ben kampanyama başladığımdan beri hep vatandaşımın lehine olan, vatandaşımın cebine dokunan vaatlere çıkıyorum. Diyorum ki, suda indirim yapacağız. Suyu çeşmeden içireceğiz. Öğrencilerimize ve emeklilerimize vaatlerimiz var. Ancak karşı taraftan tek duyduğumuz şey 'yapamazlar, edemezler.' Biz bunların hepsini yapacağız. 31 Mart'tan sonra Eskişehir'de suya yüzde 40 indirim gelecek. Vatandaşımızı bundan sonra suyla kısıtlamak yok. Bize bir şey yapamazlar, edemezler diyenlere şunu diyoruz: 'Siz ne yapacaksınız? Onu açıklayın.' Biz yapacaklarımızı şimdiden söylüyoruz ve yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR
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