AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e cevap verdi

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de katıldığı açılış programında kendisini hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Özel, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef aldı. Aradan çok zaman geçmeden Özel'in dediklerine yönelik bir cevap açıklaması yapan Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı'nın sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından önemini anlayacağının şüpheli olduğunu ifade etti.

"Eskişehir'i birlikte yöneteceğiz"

Hatipoğlu, CHP Genel Başkan Özgür Özel'e cevap verdiği açıklamasında, "CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi yine işi gücü bırakıp bana laf etmeye kalkmış. Katılımcı demokrasiden, sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından öneminden bahsetsem kendisinin anlayacağı şüpheli. Bu nedenle şunu söylemekle yetineyim, aday olduğum ilk günden itibaren Eskişehir'i vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğimizi ifade ediyorum. Sivil toplum kuruluşları vatandaşların seslerini duyurmasının en önemli aracıdır. Birlik Vakfı'nda da TMMOB'da da aynı şeyleri söyledim. Göreve gelince sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite ve imkanlarını artıracağız. Eskişehir'i birlikte yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR