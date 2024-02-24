AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, musluk suyu iddiasına tepki gösterdi

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Hak-İş Sendikası üyeleriyle bir araya geldiği yemek organizasyonunda, "Vatandaşın sağlığıyla oynayıp, çeşmelerden su içilebilir diye mesaj atmayın. Madem içilebilir oluyordu, 25 yıldır neden yapmadınız da vatandaşı damacana suya mahkum ettiniz?' diye sormazlar mı?" dedi.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Eskişehirli vatandaşlara musluk suyunun içilebilir olduğunu iddia eden bir kısa mesaj gönderdi. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldiği organizasyonda, 'Kıymetli abonemiz, musluktan akan suyumuz valiliğe bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir. İçilebilir, meyve ve sebze yıkanabilir, yemekte kullanılabilir. Son günlerde aksi yönde yapılan spekülasyonlara itibar etmeyiniz' ifadelerine yer verilen kısa mesaja tepki göstererek, eleştirdi.

"Vatandaşı damacana suya mahkum ettiniz"

Mevcut belediyenin 25 yıldır vatandaşları ayrıştırdığını, mahallelere eşit hizmet götürmediğini ve bunun üstüne halk sağlığıyla ilgili büyük bir sorun oluşturabilecek açıklamalar yaptığını ifade eden Hatipoğlu, "Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında projelerimizin bir kısmını açıkladığımızı görüyorsunuz. Bu projelerimizden birisi de su sorunuydu ancak bugün enteresan bir olay oldu. Göreve geldiğimizde 2 yıl içerisinde gerekli yatırımları yaparak, musluk suyunun içilebilir hale geleceğini söyledik. Mevcut belediye bizim anlattığımız su projesini duyunca, hiçbir yatırım yapmadan herkese 'su içilebilir' şeklinde mesaj attı. Madem içilebilir oluyordu, 25 yıldır neden yapmadınız da vatandaşı damacana suya mahkum ettiniz?' diye sormazlar mı? Buradan uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın" dedi. - ESKİŞEHİR