AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 209 firmalı savunma çalıştayına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 209 firmalı savunma çalıştayına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 209 firmalı savunma çalıştayına katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katıldığı savunma ve havacılık çalıştayına katıldı. Albayrak, 209 firmanın katılımı ve binin üzerinde B2B görüşmeyle güçlü iş birliği zemini oluşturulduğunu belirterek BTSO ve BASDEC’e teşekkür etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'na katılım sağladı.

Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da, programda yer alan isimler arasındaydı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Albayrak, "209 firmamızın katılımı ve binin üzerinde B2B görüşmeyle; ana yüklenicilerimizden tedarikçilerimize kadar sektörümüzün tüm paydaşları arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuldu. Tam bağımsız savunma sanayii hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilir başarıyı ortak akılla inşa etmeye devam. Organizasyona ev sahipliği yapan BTSO ve BASDEC başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Bursa Ticaret Ve Sanayi OdasıHaluk GörgünHavacılıkEskişehirPolitikaAK PartiEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:02:55. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 209 firmalı savunma çalıştayına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei