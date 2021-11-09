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CHP'li meclis üyeleri İYİ Partili Türkkan'a sahip çıktı - Son Dakika

CHP'li meclis üyeleri İYİ Partili Türkkan'a sahip çıktı

09.11.2021 15:22
CHP'li meclis üyeleri İYİ Partili Türkkan'a sahip çıktı

Şehit yakınına küfür ettiği iddia edilen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'nı kınama önerisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmesi büyük tepkiye neden oldu.

Şehit yakınına küfür ettiği iddia edilen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'nı kınama önerisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmesi büyük tepkiye neden oldu.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Tükkan'ın şehit ailesine küfür etmesinden ötürü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kınanmasını istedi. Kınama talebi oya sunuldu. Oylamada çoğunluğu oluşturan CHP'li meclis üyeleri ve belediye başkanları talebin reddedilmesi yönünde el kaldırdı.

Bunun üzerine yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve MHP İl Başkanı İsmail Candemir yazılı bir açıklama yaptı.

"Millet adına hassasiyet beklerdik"

Başkan Zihni Çalışkan yaptığı yazılı açıklamada, "Kendilerine Millet İttifakı diyenlerden millet adına aynı hassasiyeti beklerdik" dedi. Çalışkan, "İYİ Parti ve CHP ittifak ortağı iki parti. Biz buna rağmen şehit ailesine dil uzatmanın, böylesi sözler söylemenin kendileri tarafından da kınanacağını düşündük. Grup başkanvekilimiz ortak kınama bildirelim teklifinde bulundu. Bu teklif CHP'li belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin oy çoğunluğu sebebi ile reddedildi. Böyle bir sözü kınamak için 'insan' olmak yeter. Ayrıca bir görevlendirmeye gerek duyulmaz. CHP'li belediye başkanınca bu bizim görevimiz değil denmesi artık sözün bittiği yerdir. Biz bazı değerlerin milletimizin ortak değerleri olduğunu, her türlü ideolojiden ari olarak korunması gerektiğine inandık. Ailenin hele bir de şehit ailesi ise dokunulmaz olduğuna inandık. Şehit ailesine dil uzatan İYİ Partili milletvekili en ağır kınamayı sonuna kadar hak ediyor. Bu kınamaya katılmaktan dahi imtina edilmesi bizim için sözün bittiği yerdir" ifadelerini kullandı.

"Utanıp yerin dibine girmesi gerekirken, biz ar ettik üzüldük"

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ise "İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'i eleştiren şehidimizin ağabeyine sinkaflı küfür etti. Utanması, yerin dibine geçmesi gereken Lütfü Türkkan iken onun adına biz ar ettik, üzüldük" dedi.

"Milletvekilliğinden istifa etmelidir"

Yaşanan olay hakkında sözlerini sürdüren Candemir, "Affedilmesi mümkün olmayan aşağılık ahlaksız sözleri mukaddesatımızın bir parçası olan, vatan mücadelesinde canını ortaya koyup şehadet şerbetini içip kutsal bir mertebeye erişen şehidimizin bize emaneti kıymetli ağabeyi için söyledi. Önce küfrettiğini inkar etti. Sonra kamuoyunun tepkisini görünce durumu kabul etti ve yarım ağızla özür diledi. Bunlar yetmez! Şehitlerimizin kanıyla kurulan Gazi Meclisimizde Türk Milletini temsil eden bu soysuzun yeri yoktur halen o makamda olması Türk Milletine ve şehitlerimize ihanettir. Derhal milletvekilliğinden istifa etmelidir" dedi.

"CHP insanlık öldü dedirtti"

CHP meclis üyelerinin kınama yazısına karşı ret oyu kullanmalarına tepki gösteren İsmail Candemir, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de yerelde bu çirkin, utanç verici ve soysuzca olayı Ak Parti ile belediye meclis gündemine taşıdık. Bu utanç veren olayın müsebbibi Lütfü Türkkan'ın kınanması ve bu minvalde bir deklarasyon verilmesini istedik. Lakin AK Parti ve MHP'nin evet oyu vermesine rağmen, İYİ Partinin zillet ittifakı CHP milli hassasiyetleri hiçe sayarak kendi partisinin istikbal kaygısı ile ret oyu verdi ve oy çokluğu ile kınama yazısı kabul edilmedi. ve adeta "insanlık öldü" dedirtti."

"Şehidimizin emaneti hiçe sayıldı"

Başkan Candemir, açıklamasının devamında ise, "Biz 5 bin şehit vermiş bir hareket olarak şehidimizi de onun arkada bıraktığı emanetlerini de kutsal bilir, "Türk Bayrağı" kabul ederiz. Bu sebeple bizim için mukaddestir, yere düşürmeyiz, lekenmesine, kirletilmesine asla müsaade etmeyiz. Şerefimiz gibi sahip çıkarız. Aynı hassasiyeti belediye meclisinde de bekledik lakin yine herkes kendine yakışanı yaptı. Lütfü Türkkan'a (Soysuzkan) sahip çıkılıp, şehidimizin emaneti hiçe sayıldı. Bunlar yetmedi İP ve CHP kanadında türlü argümanlarla Lütfü Türkkan parlatılmaya ve olayın üstü kapatılmaya çalışıldı. Yüce Türk milleti bu yapılanı unutmaz! Gerektiğinde ve yeri geldiğinde bu soysuzluğunuzu karşınıza çıkaracaktır. And olsun ki, biz; Türk'e ve Türk Milletine ihanet eden her şer odağının elif gibi dimdik karşısında olacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Türkkan, Eskişehir, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li meclis üyeleri İYİ Partili Türkkan'a sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li meclis üyeleri İYİ Partili Türkkan'a sahip çıktı - Son Dakika
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