AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi. Dönmez, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca Dönmez, bölgedeki üreticilik yapan vatandaşlardan Osman Köse'nin serasını ziyaret ederek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

30.04.2024 15:31
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ziyaretlerini sürdürüyor.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesine ziyaret gerçekleştiren Dönmez, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Dönmez, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ile yaptığı görüşmenin ardından, bölgeye üreticilik yapan vatandaşlardan Osman Köse'nin serasını ziyaret ederek, sera ve tarım alanlarında faaliyet gösteren vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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