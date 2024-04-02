AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir için daha çok çalışacağını bildirdi.
Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 31 Mart 2024 Pazar günü büyük bir demokratik olgunlukla mahalli seçimlerin yapıldığını belirterek, istenmeyen birkaç olay dışında Türkiye'de demokratik huzur ikliminin galip geldiğini ve Türk demokrasisinin kazandığını kaydetti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından bugüne kadar kendisini yalnız bırakmayıp, liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Hatipoğlu, şunları belirtti:
"Bu süreçte büyük bir mücadele veren AK Parti ve MHP il başkanlarına ve kıymetli teşkilatlarına, ittifakın tüm bileşenlerine, sayın vekillerimize, ilk günden şu ana kadar destekleri, duaları, çabaları ile yanımızda olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum. Bu süreçte istemeden bile olsa kırdığımız tüm gönüldaşlarımdan da helallik beklerim. Çok iyi bir ekiple çok iyi bir kampanya dönemi geçirdik. Ancak halkımızın teveccühü Ayşe Ünlüce Hanım'dan yana oldu. Kendisini samimiyetle kutluyor, Eskişehir'e hizmet yolunda başarılar diliyorum. Beni tanıyanlar bilir, yorulmak, yılmak huyum değildir. Hele konu Eskişehir'e hizmet etmek ise engel tanımam. Sandıklara yansıyan milli iradeden daha büyük bir siyasi gücün olmadığını biliyorum. Ancak bu sonuçları şahsım ve partim adına bir yenilgi ya da yılgınlık sebebi olarak da değerlendirmiyorum. Milletimizin keskin ölçüm yapan bir kantarı olduğunu biliyoruz. Milletimizin bu uyarısını görüyoruz. Hatalarımızı düzeltmek için daha çok çalışacak, doğrularımızı ise büyüteceğiz."
Hatipoğlu, yarından tezi yok, bütün gücü ve mücadelesinin Eskişehir için verilen sözlerin tutulmasını, vaatlerin yerine getirilmesini takip etmek olacağının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Eskişehir kimsesiz değil, Eskişehir sahipsiz değildir. Kendi adıma bu seçim sonucunu daha çok çalışmam yönünde bir mesaj olarak aldığımı bir kez daha ifade ediyor, beni bu adaylığa layık gören Cumhurbaşkanıma, yüzbinlerce seçmenimize, tüm Eskişehir'e teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz, kampanya sırasında 'kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız' diyorduk. Şimdi de 'çalışacağız, çalışacağız, Eskişehir için daha çok çalışacağız' diyor, sizleri Allaha emanet ediyorum."
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