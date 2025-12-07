Belediye başkanları ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, BBP lideri Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika
Belediye başkanları ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, BBP lideri Destici'yi ziyaret etti

07.12.2025 15:39  Güncelleme: 15:43
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve ilçe belediye başkanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret ederek Eskişehir'in sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve ilçe belediye başkanları Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İl Başkan Yardımcısı Şükrü Akbıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çınar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkez binasında ziyaret etti. Ziyarette, Eskişehir'in mevcut sorunları, ilçelerdeki ihtiyaçlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve belediye başkanları tarafından Genel Başkan Mustafa Destici'ye kapsamlı bilgi verildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'e hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyacağını ifade ederek yürütülen çalışmalara destek vereceğini belirtti. Destici, iş birliğinin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

