AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

11.05.2022 16:53
AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için mevcut görevinden istifa ettiğini teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda duyurdu.

AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için mevcut görevinden istifa ettiğini teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda duyurdu.

En uzun ilçe başkanlığını kendisinin yaptığını belirten ve son ilçe kongresinde partisinin isteği doğrultusunda tekrar aday olduğunu söyleyen Aladağ, "2023 Genel seçimlerinde partinin olur vermesi halinde milletvekili olmayı düşündüğüm için partimizin ilgili organlarıyla görüşerek istifa kararını aldım. İlçe başkanlığım döneminde 10 bin üyeye ulaştık, seçimlerden zaferle ayrıldık. Samimiyetin olduğu yerde başarı oluyor. Görev sürem boyunca geçmişteki ilçe başkanlarımın sözünü kendi sözüm kabul ederek hep hareket ettim. Bu vesileyle partimizde görev yapmış yönetim kurulu üyelerine, gençlik kollarına, kadın kollarına ve partimizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum" dedi - ANTALYA

AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

YORUMLAR
500
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, halefi olmak isteyen bakanlara 'istifa edin' çağrısı yaptı Nijerya Devlet Başkanı Buhari, halefi olmak isteyen bakanlara 'istifa edin' çağrısı yaptı Milletvekili Baki Ersoy: 'Bünyan'da Halkbank şubesinin bulunması elzemdir' Milletvekili Baki Ersoy: 'Bünyan'da Halkbank şubesinin bulunması elzemdir'

Milletvekili, Hisarcık, İstifa, Aladağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement