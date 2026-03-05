AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Elazığ'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Elazığ'da iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Elazığ\'da iftar programında konuştu Açıklaması
05.03.2026 22:20
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderlik iradesi ve diplomasisi sayesinde, Orta Doğu ateş çemberiyken ülkemiz stratejik ve çelikten bir iradeyle korunuyor, kollanıyor.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderlik iradesi ve diplomasisi sayesinde, Orta Doğu ateş çemberiyken ülkemiz stratejik ve çelikten bir iradeyle korunuyor, kollanıyor." dedi.

İbiş, kentte bir düğün salonunda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı.

Burada konuşan İbiş, ramazan ayının Türkiye'nin 81 ilinde okulları, üniversiteleri, sokakları ve caddeleriyle farklı bir heyecanla idrak edildiğini belirterek, bu heyecanın milletin değerlerini yeniden hatırlattığını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyonu aşkın üyesiyle büyük bir aile olduğunu ifade eden İbiş, şöyle konuştu:

"Hamdolsun böyle güçlü bir ailenin parçalarıyız. Birbirimize ve liderimize sahip çıkacağız. Bu ailenin her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyarak yolumuza devam etmemiz lazım. Biz şanslı bir gençliğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açtığı bir gençliğiz. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde gençlerin bakış açısını değiştirdi. Türkiye siyasetinin gençlere baktığı pencereyi değiştirdi ve hamdolsun bugün siyasette gençler aktör konumda. Bugün siyasette gençler sadece belirli yerlere gelen değil, doğrudan söz sahibi olan aktörler konumunda."

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen İbiş, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse bombalanmayan, bu anlamda zarar görmeyen bir ülke kalmadı. Ancak hamdolsun Cumhurbaşkanımızın güçlü liderlik iradesi ve diplomasisi sayesinde, Orta Doğu ateş çemberiyken ülkemiz stratejik ve çelikten bir iradeyle korunuyor, kollanıyor. Bu durum kendiliğinden gerçekleşmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu lider diplomasisiyle oluyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde ortaya koyduğu iradeyle oluyor. Hamdolsun bugün Türkiye, kendi düşüncelerini özgürce söyleyebiliyor."

Türkiye'nin başkalarının ajandasında kalem olmak yerine kendi ajandasını, kendi evlatlarıyla birlikte yazdığını dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"Bundan 6 ay önce 'Sinop'ta füze denemeleri yapmayın, balıklar korkuyor' diyorlardı, hatırlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, iki gün önceki açıklamalarında ne diyorlar? 'Sizler savunma sanayisine gereken ilgiyi gösteremediniz' diyorlar. 3-4 ay önce 'balıklar korkuyor' diyerek füze denemelerinin yapılmamasını isteyen bir siyasi aktördün. Bugün ise savunma sanayisi yatırımlarından bahsediyoruz. Bu millet neyin ne olduğunu biliyor, her şeyi görüyor. Deprem bölgesine gelip 100 konteyner vermekle övünen bir liderin, Allah korusun, böyle durumlarda ülkenin başında olması halinde neler yaşanabileceğini de biliyor. Rabbim bizi bunlardan korusun. Savunma sanayimiz hamdolsun ülkemizi her türlü kötülükten koruyacak düzeyde yoluna devam ediyor. Rabbim bizleri basiretsiz liderlerden korusun. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte uzun yıllar boyunca Türkiye'nin güçlü yarınlarına gençlerle birlikte yürümeyi nasip etsin, diyorum."

Programa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Aydın, partililer ve gençler katıldı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.