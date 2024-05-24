AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: İzmir\'de 36 Bin Riskli Bina Acil Yenilenmeli

Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de riski bina durumundaki 165 bin binadan 36 bininin acil olarak yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yönelttiği soruyu üzülerek gördüğünü belirtti.

2020'deki İzmir depreminden sonra yapılanları inkar etmenin dürüst siyaset anlayışıyla bağdaşmayacağını belirten İnan, Nalbantoğlu ile TOKİ konutlarını ziyaret etmeyi istediğini aktardı.

İnan, depremin ardından 2 sene içinde söz verilen 5 bin 61 konuttan 4 bin 602'sinin teslim edildiğini belirterek, "Böyle bir dönüşüm seferberliği ne zaman nerede görülebilir? Bu yılın Temmuz ayında da söz verdiğimiz kalan tüm işler bitirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

İzmirlilerin bunları bildiğini aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Peki CHP İzmir'de bir kez olsun elini taşın altına koydu mu? Tam tersine CHP İzmir'de hala duran adam. Şehrimizde 165 bin riskli bina var. Acil olarak dönüşüme girmesi gereken 36 bin yapı var. Niye duruyorsunuz, neyi bekliyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Depreminden sonra Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatmış bir partidir. 20 yıllık yönetiminin sonunda İzmir'i yapı stogunda en riskli il konumuna getirmiştir."