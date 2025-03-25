AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Yargının soruşturması gereken yolsuzluk soruşturmasını da memleketin siyasi meselesi haline getirmeye çalışıyorlar"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Yargının devletin kurallarına göre yargının çözmesi gereken, yargının soruşturması gereken yolsuzluk soruşturmasını da memleketin siyasi meselesi haline getirmeye çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı'na katıldı. Programa, AK Parti Gençlik Kollarının geride bıraktığı 8 dönem boyunca görev almış Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanları, MYK, MKYK Üyeleri ve İl Gençlik Kolları Başkanları da katıldı. CHP'nin kongre yaptığını ve kongreden sonra birbirlerini şikayet ettiklerini ifade eden Ala, "Kongrede birbirlerini hançerlediklerini söylediler. Kendi önceki emekli ettikleri genel başkanları, kongrenin şaibeli olduğu iddialarının güne getirildiğini söyledi. Kendi belediye başkanları kendi içlerindeki siyasetçiler mahkemeye götürdüler kendi kongrelerini. Yani kim kimi şikayet ediyor, kim kimi savunuyor belli değil. Böyle bir yapının ülkeye ne faydası olur? Zaten etrafımız bir sürü problemle kaynarken Türkiye'de düşünün iktidar olduklarını. Türkiye'ye problemi arttırmaktan başka hangi hizmeti sunabilirler? Kendi komplelerini bile doğru dürüst yapamayıp mahkemede soru aldılar. Devam ediyor mahkemeleri de. Kimi suçluyorlar? Bizi suçluyorlar. Yani aslında diyorlar ki siz ülkenin sorunlarını çözüyorsunuz. Bölgenin sorularını çözüyoruz. Kendileri gelin bizim sorunlarımızı çözün diyorlar. Ama bizim onları ayıracak vaktimiz yok. Biz ülke sevdalısı, ülkenin sorunlarını çözmeye ulaşıyoruz" diye konuştu.

"Yargının devletin kurallarına göre yargının çözmesi gereken, yargının soruşturması gereken yolsuzluk soruşturmasını da memleketin siyasi meselesi haline getirmeye çalışıyorlar"

İstanbul'da belediye başkanları için yargı tarafından bir yargılama süreci başladığını hatırlatan Ala, "Soruşturma devam ediyor. Yani ülkenin, bu ülkenin mahkemelerine, bu ülkenin savcıları, yargısı burada bir yolsuzluk olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmış. ve o soruşturma devam ediyor. Yani yargıda çözülecek işi de siyasetin meselesi haline getirmeye çalışıyor. Sokağın meselesi haline getirmeye çalışıyor. Bakın bu tarafta kendi kongrelerini, siyasetin meselesini kendileri yargıya taşıyor. Yargının devletin kurallarına göre yargının çözmesi gereken, yargının soruşturması gereken yolsuzluk soruşturmasını da memleketin siyasi meselesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bizim bunlara pabuç bırakacak halimiz yok. Böyle kurnazlıklara eyvallah demeyiz, diyemeyiz. Herkes kendi işini yapacak. Kendisine sahip çıkacak, siyasi projesini, programını, hedefini ortaya koyacak. Böyle kurnazlıklarla, böyle siyasi memlekete bir hizmet üretmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokağa davet etme sözlerine tepki gösteren Ala, "Gençlere daha fazla üretin, daha fazla bilimle uğraşın, daha fazla hizmet etmeye çalışın diyeceğiniz siyasetin şiddetten uzak mecliste partilerde yapılacağını unutmuş bir biçimde siyasetin zaten şiddetten uzak bir dille kelimelerle yapılacak en önemli politik araç olduğunu unutmuş. Milleti, insanları sokağa çoğaltıyor. ve sokağa çağırdı. Kendilerinin çözmesi gereken meseleleri çıksın o iddialara cevap ver. Onlara cevap veren yok. Onu sokağa indirmeye çalışıyor. Yani perdelemeye çalışıyor. Peki sokağa indirdi. Sokakta öyle bir ortam hazırladılar ki marjinal devreye girdi. Değerli kardeşlerim bu ülke bir devlet başkanına hakaretler, küfürler, etme, terbiyesizliğini gösterdiler, haysiyetsizliğini gösterdiler. Biz de onları lanetliyoruz. Devlet de gereğini yapıyor. ve yapacak herkes aklını başına alsın. Siyaseti ülkenin sorunlarını çözmek için bir araç olarak değerlendirsin. Siyaset sorun üretmez, sorun çözer. Siyasal aralarda sorun çözülecek sorunu, yargı alanına, yargıda çözülecek sorunu sokağa, sokakta çözüleceği siyasete, siyasettekini sokağa çağıracak karışıklık, karma karışıklığı, zehir karışıklığıyla ana muhalefet memleketi nasıl izin yönetecek" şeklinde konuştu.

Ala, Terörsüz Türkiye adımını attıklarını ve Cumhur İttifakı olarak adım adım Türkiye'yi terörsüz Türkiye hedefine götüreceklerini ve bunu da başaracaklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizler gençliğin dinamizmi ile tecrübenin ışığını harmanlayan bir hareketin mensuplarıyız. Teşkilatçılık, sadece bir dönem yapılan bir görev değildir; bu bir ruh, bir yaşamdır bunu hep vurgulayacağız. Bizler sadece bugünü değil, yarınları da inşa eden, her bir adımımızın, davamızın yarınlarına bırakılmış sağlam bir temel taşını temsil ettiğinin bilinciyle hareket edeceğiz. O yüzden azimle, kararlılıkla ve en önemlisi de vefa duygusunu hiç unutmadan yolumuza devam edeceğiz."