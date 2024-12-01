AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız"

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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız" Suriye'de son yaşanan olayları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Suriye'nin eski istikrarına kavuşması için yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

01.12.2024 23:49  Güncelleme: 00:03
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: " Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız"

BURSA - Suriye'de son yaşanan olayları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Suriye'nin eski istikrarına kavuşması için yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Bursa'da bir otel salonunda gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer İlçe 8. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Salonu dolduranlara seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Suriye'de olup bitene dikkatinizi çekerim. Orada bizim projemiz ve programımız nettir, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir bizim hedefimiz. O insanların da topraklarına ve memleketlerine dönmeleri için orada yaşanabilir Suriye inşa etmek gerekiyor. Bizim çabamız budur ve bunun için çalışıyoruz, bütün terör örgütlerine orada karşıyız ve terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız ve bunu hep söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siz pazarı yeni öğrendiniz, biz zaten oradan geliyoruz"

Muhalefet partilerinin hizmet üretemediğini vurgulayan Ala, "Eskisi ve yenisinin tartıştığı genel başkanların birbirlerine açık ve gizli çelme takmaya çalışan birbirlerini hançerleyen bir muhalefet var. Belediye başkanlarını topladılar ne beklersiniz belediye başkanları hizmetlerinden bahsetsin ama bildirge yayınlıyorlar, eskiden yayınlanan vesayet odaklarının yayınladığı bildirileri alkışlarlardı, şimdi ise belediye başkanları ile toplanıp kendileri bildirge yayınlıyor. Biz vesayet odaklarının bildirilerine pabuç bırakmayız siz hizmete bakın hangi bildirgeden bahsediyorsunuz. Bizim senden öğrenebileceğimiz bir şey yok milletinde senden öğreneceği bir şey yok ama bizi takip et belki öğreneceğin şeyleri öğrenip memlekete hizmete dönüştürebilirsin. Dünya çapında hizmetin adresi olmuş Recep Tayyip Erdoğan'a, zaten pazarın içinden gelen Erdoğan'a pazarın yolunu öğretmeye çalışıyorsunuz, sen daha yeni öğrendin orayı biz oradan geliyoruz zaten" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye\'nin istikrarı için yardıma hazırız"
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, AK Parti, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: 'Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız' - Son Dakika

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