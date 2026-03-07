AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da araç teslim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
07.03.2026 18:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek, başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına, kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, " Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek, başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına, kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş, İl Özel İdaresinin araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, hizmete alınan araçlarla Yalova İl Özel İdaresinin daha fazla iş ve yatırım üretmesine katkı sağlandığını söyledi.

Bu sayede farklı yerlerde gerçekleştirilen çalışmaların İl Özel İdaresi bünyesinde yapılabileceğini dile getiren Büyükgümüş, "Aynı zamanda burada hayata geçirdiğimiz asfalt plent tesisimizle sadece İl Özel İdaremizin çalışmalarını desteklemekle kalmayacağız, aynı zamanda tüm belediyelerimize de buradan kaliteli asfalt hizmeti sağlayarak buradaki imkanla şehrimizin daha fazla buluşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

İl Özel İdaresi marifetiyle kentteki yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Eğitimden spor çalışmalarına kadar Yalova'mızın kırsal kalkınmasına bütünleşik bir yaklaşımla bakan İl Özel İdaremizin yetkililerini, İl Genel Meclisi Başkanımızı ve tüm bu çalışmalara riyaset eden Sayın Valimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Tabii bu çalışmalar, bu gayretler İl Genel Meclisi üyelerimizin de sahada etkinliğiyle, sahadaki sorunları hem Valimize hem bizlere iletmesiyle ve yerinde çözüm üretmesiyle gerçekleşiyor. Bu araçların, bu tesisin kurulmalarında her bir İl Genel Meclisi üyemizin de ayrı ayrı katkıları var. Siyasi parti fark etmeksizin, meclisimizde grup halinde çalışan bütün İl Genel Meclisi üyelerimize huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum. Her platformda ifade ediyoruz, siyasi rekabetin zemini, yeri ayrıdır, millete hizmet üretme, iş üretme yeri ayrıdır."

Destekleri dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkürlerini ileten Ahmet Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek, başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına, kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz. Yalova için ne zaman huzuruna gitmişsek her zaman destek, ilgi ve himayelerini gördük. Allah kendisinden razı olsun."

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da kentte önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Araç makine parkının modernizasyonu kapsamında 2022 yılında 9 araç alındığını dile getiren Usta, "2023 yılında 3 araç olmak üzere 12 araç, daha sonra 2024 ve 2025 yıllarında 11'er araçla beraber toplam 34 araç, 3 tane de Köylere Hizmet Götürme Birliğinden yaptığımız zaman 37 araç hizmete katılmış durumda." dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yarışına devam ettiğini dile getirerek, "Çünkü dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkomutanımız, güçlü savunma sanayimiz, güçlü askerlerimiz. Biz de hiçbir şey yokmuş gibi, her şeye daha da bereketli, daha da hızlı bir şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Organizasyon, araçların anahtarlarının teslimi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edilmesi, kurdele kesimi ile fotoğraf sergisi ve tesisin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

