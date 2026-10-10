Büyükgümüş'ten fon iddialarına yalanlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına yönelik iddialarına ilişkin, "Neymiş, şu bakanın babası varmış. Daha cümlelerinin noktası konulmadan yalan olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. Düşünüp atmamız gereken adımları, çok kararlı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bizim aramıza, milletimizin arasına hiç kimse fitne sokamaz." dedi.

Büyükgümüş, Armutlu ilçesindeki bir tatil köyünde devam eden AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı Kampı Programı'nı ziyaretinde, artisinin fikriyle tüm dünya mazlumlarına umut olan ve siyaseti belirli makamlara gelmek için değil, büyük bir davanın temsilcisi olarak yapan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Geleceğin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını belirten Büyükgümüş, yaptıkları her hizmette, ifa ettikleri her görevde esas olanın büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşmak olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye süreciyle, vesayetle mücadele edilerek ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir kalkınma hamlesi başlatılarak çok önemli stratejik kazanımlar elde edildiğini anlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Irak'ta attığımız adımlarla, ortaya koyduğumuz yüksek başarıyla artık terörün bölgemizde de barınamayacağı bir iklime doğru ilerliyoruz. Başardığımız stratejik adımlarla ulaştığımız noktada, hain terör örgütü PKK, artık varlığını sürdüremeyeceğini, varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. ya bu ilandaki sözlerini yerine getirirler, varlıklarını tasfiye ederler ya da ederler. Bizim terörle mücadelemiz, ne bitmiştir ne ara verilmiştir. Mücadele ettiğimiz tek terör örgütü de hain PKK terör örgütüdür. Allah'ın izniyle bölgemizde huzur, barış, esenlik sağlanana kadar Müslümanları Müslümanlarla karşı karşıya getirerek bölgemizi esir alma girişimleri bitene kadar kaynağı, türü, kimden kime gelirse gelsin, tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek."

Konuyla ilgili hayata geçirilen yasal düzenlemeye değinen Büyükgümüş, "Bu yasal düzenlemeye göre, kesinlikle ama kesinlikle Mehmetçiğimizi, polisimizi şehit eden, vatandaşlarımızın şehadetine neden olan eylemlerde bulunanlar, PKK terör örgütünün yöneticileri, bu yasanın kapsamı dışındadır." diye konuştu.

"Siyasetin yegane hedefi olarak, millete hizmeti görüyoruz"

Büyükgümüş, sermaye piyasalarının içerisinde belirli fonlarda yer alan kesinlikle ülke ekonomisinin tamamını etkilemeyecek, sistemik bir krize yol açmayacak bir problemin tespit edildiğini hatırlatarak, "Sorunun görüldüğü andan itibaren hem ilgili bakanlıklara hem yargının işini kolaylaştırması için gereken adımların atılması konusunda gerekli talimatları veren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin "Siyasetin tek limanı ahlaktır." diyen bir siyasi hareket olduğunu aktaran Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Aramızdan geçmişte yanlışa düşenler olmadı mı? Oldu. Bunları kendi bünyemizden ayırdık, attık. Bugün benzer yanlışların içine düşen oldu mu? Oldu. Hemen o akşam ilişkimizi, üyelikten görevleri itibariyle kestik, bir kenara koyduk mu? Koyduk. Yargı, davalarla, soruşturmalarla kendi sürecinde meselenin üzerine sonuna kadar gidiyor mu? Gidiyor. Öyleyse bu kutlu kadroya, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatacak hadsizliği, bunlar nereden alıyorlar? Mahkeme salonlarında meydan meydan gezip savunmaya çalıştıkları Ekrem İmamoğlu'na karşı 'Başkanım senin makamında şu kadar rüşveti sana verdim.' diyor. Bunun hesabını sorabilirler mi? Soramazlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Ben yeniden aday olmak için sana şu kadar para verdim.' diyor. Bunun hesabını sorabilirler mi? Soramazlar. Uşak'ta yaşanan ahlaksızlığın hesabını sorabilirler mi? Soramazlar."

"Siyaseti millete hizmet olarak görmeyip kamu kaynaklarını sömürmek için bir vesile görenler, bize hiçbir ahlak derse veremez." diyen Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"İstanbul merkezli başlayan belediye soruşturmaları ile ilgili nice ahlaksızlıkların hiçbirine cevap vermedikleri, bunların üstüne gitmedikleri, partilerinde tek bir soruşturma, araştırma yapmadıkları sürece memleketin, milletin bunlardan duyacak tek bir ahlak cümlesine ihtiyacı yok. Biz, aramızdaki arkadaşlarımızın ne olduğunu, kim olduğunu, ne yaptığını başkalarından öğrenmeye ihtiyaç duymayız."

Büyükgümüş, fon meselesiyle ilgili kim yanlışa düşmüşse, sadece yanlışa düşenler değil, bu yanlışa düşenleri araştırmaktan korkup çekinenlerin dahi bundan sonra aralarında barınamayacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Neymiş, şu bakanın babası varmış. Daha cümlelerinin noktası konulmadan yalan olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. Düşünüp atmamız gereken adımları, çok kararlı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bizim aramıza, milletimizin arasına hiç kimse fitne sokamaz. Hiç kimse yalanlarıyla, iftiralarıyla, gazetecilikmiş gibi gözüken kirli sözlerle bizim aramıza, şu muhabbete halel getirecek hiçbir işin başarıya ulaşmamasını temin etmekle yükümlüyüz. Yaptığımız her çalışmada ahlak, hak, milletimizin geleceği için çalışmalarda bulunuyoruz. Siyasetin yegane hedefi olarak, millete hizmeti görüyoruz."

"Neden bunu yaptığını çok iyi biliyoruz"

Fon soruşturmalarının üç boyutu olduğu bilgisini veren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Biri, yargısal boyutu. Kendi mecrasında sonuna kadar gidiyor. Kim burada bir hukuksuzluk yaptıysa, milletimizin bir tek kör kuruşuna tenezzül ettiyse bunun hesabı soruluyor, sorulacak. İdari tedbirler itibariyle yaşanan bu olumsuzlukların meydana gelmesinde kimin ihmali, kastı var? Hepsi ortaya çıkartılıyor, çıkartılacak. İşin siyasi boyutuyla Sayın Cumhurbaşkanımız, ifade ettiler. Makamı, mevkisi, yetkisi, kim olursa olsun bu kutlu kadronun içerisine tek bir kara lekeyi getirmeye, bizim hakkımız yok. Arkamızda milletin, mazlumların duası, umudu var. Bunun için siyaset yapıyoruz."

"Bütün bu olayların ardından kimin ne pozisyon aldığını, kimin ne için hayaller kurduğunu, iğnesi ucu kadar bile karanlığı musallat edemeyecekleri liderimizin samimiyetine, el uzatmaya çalışanların neden bunu yaptığını çok iyi biliyoruz." diyen Büyükgümüş, birlik beraberliği muhafaza ederek yola devam edeceklerini, yanlışa düşenin aralarında yeri olmadığını, iftira atanlara da asla izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Program, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.