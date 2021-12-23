AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Eskişehir'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in beraberindeki heyet ile birlikte Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirerek, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kandemir'e ziyaretinde Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Koordinatörü Kurtcan Çelebi, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörleri, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman eşlik etti.

"Eskişehir'de üye sayımız 100 binin üzerine çıktı"

Kandemir ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İl Gençlik Kolları Musab Tayyib Altınkaynak ve 3 kademe ilçe başkanın katılımlarıyla Sivrihisar ilçesinde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda saha çalışmaları ve gündem değerlendirmesi yaptıklarını belirten Kandemir, "3 kademe ilçe başkanlarımızla saha çalışmalarımızı ve gündemi değerlendirdiğimiz toplantımızda buluştuk. Geçtiğimiz yıl üye sayımızın 100 binin üzerine çıktığı Eskişehir'de ailemiz büyüyerek güçlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sivrihisar ilçesindeki toplantının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda 3 kademe il yönetimi ile bir araya gelindi.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, Kandemir ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretleriyle bizleri onore eden Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e ve koordinatörlerimize kıymetli teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız ile birlikte gece gündüz demeden sahada çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İlk günkü dava bilinci ve ilk günkü aşk ile... Hep vurguladığımız gibi davamız bir, hedefimiz 2023." ifadelerini kullandı.

Kandemir ise Eskişehir'e büyük önem verdiklerini ve teşkilat mensuplarına güveninin tam olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir'de 3 kademe il yönetimimizle bir araya geldik. İlimizin sorunlarını, çözüm önerilerimizi ve çalışmalarımızı istişare ettik. Teşkilatlarımız, mücadelemizi milletimize anlatmaya devam edecek. Allah'ın izniyle 2023'de yeniden kazanacağız. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanacak. Teşkilatımızın birliği, beraberliği ve heyecanı daim olsun."