AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti

23.02.2022 09:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti

Kütahya'da düzenlenen İl ve ilçe Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hisarcık ilçesini ziyaret etti.

Kütahya'da düzenlenen İl ve ilçe Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hisarcık ilçesini ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var," İzmir Millet Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Tanıtım Medya Başkanımız Hamza Dağ, Tanıtım Medya Başkan Yardımcımız, Ege Bölge Koordinatörümüz Ömer Arvans, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcılarımız Osman Zeybek Zeybek, Yılmaz Kocatürk Kocatürk, Ömer Tunçay, Ahmet Karabulut ve beraberlerindeki heyet ile ilçemizi ziyaret ettiler. Misafirlerimizi Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan, Kadın kolları Başkanımız Havva Özaydın, Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mustafa Şen, İbrahim Kılıç ve teşkilatımızla ile birlikte karşıladık. Belediye Başkanlığımızda Hisarcık İlçemiz ve Köylerimiz ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduk. İstek ve temennilerimizi kendilerine ilettik. Başta bizleri kırmayarak zaman ayıran kıymetli hemşerimiz Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Başkanımıza, Ege bölge koordinatörümüze, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile Belediyeyi ziyaretinde ilçeye yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi vererek, devam eden projeler için desteklerini istediğini söyledi.

Başkan Çalışkan," Hisarcık için yıllardır her konuda desteklerini esirgemeyen başkanıma bu nazik ziyaretleri için ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a Hisarcık'lı kadınlar tarafından hazırlanan el işlemesi Esmaül Hüsna'yı takdim etti. - KÜTAHYA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da AK Parti'li Kalfaoğlu'ndan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki AK Parti'li Kalfaoğlu'ndan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki

Hamza Dağ, Hisarcık, AK Parti, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Psikolojik sorunlar yaşayıp yıllarca uzak kalmıştı! Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu iddiası: Bana baskı yapmak istedi
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:09 Apartmanlarına dadanan hırsızı afişlerle ifşa ettiler! Ama ona afiş bile dayanmıyor
09:10 İngiltere'ye gitmeyi hayal ediyorlardı, rehine çetesinin eline düştüler: Attıkları konumla kurtuldular!
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 10:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement