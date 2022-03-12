AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir"

12.03.2022 00:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin sergilediği duruşun dünya sulhu bakımından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin sergilediği duruşun dünya sulhu bakımından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Bir dizi program için Rize'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, ilk olarak Çamlıhemşin ilçesinde cami açılışına katıldı. Açılışın ardından Rize Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nı (RSMMMO) ziyaret etti. Buradaki programının ardından açıklamalarda bulunan Yazıcı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin takdir edilen bir duruşu olduğunu belirterek "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kaynaklanan sorun karşısında izlediği politika, bu savaşın sona ermesi için gösterdiği çaba ve gayret, Cumhurbaşkanımızın bu konu ile alakalı hem Ukrayna hem de Rusya devlet başkanları nezdinde yürüttüğü çalışmalar son derece kıymetli ve değerlidir. Türkiye burada milletler arası uygulamaların kabul ettiği değerleri, kazanımları, insan hak ve özgürlükleri, yaşam hakkı bağımsızlık ve egemenlik hakkı gibi her yerde tartışılamayacak alanlara yönelik eylemler konusunda sergilediği duruş dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir. Bunu da her ülkenin takdir ettiğini görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Diliyoruz ki bu savaş ortamı sona ersin. Bu çağda işlerimizi savaşarak değil konuşarak çözelim" dedi. - RİZE

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Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 'Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir' - Son Dakika


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