AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gaziantep\'te istişare toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Gaziantep'te partisinin il teşkilatınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kandemir, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda partililerle bir araya geldi.

Kandemir, buradaki konuşmasında, deprem bölgesindeki illerin AK Parti'ye gösterdiği teveccühten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki illere çok önem ve değer verdiğini, en yakın zamanda ziyaret edeceğini kaydetti.

Yerel seçimlerin önemine değinen Kandemir, Gaziantep'in her seçimde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirterek, bu başarıda emeği olan teşkilat mensuplarından yeni bir başarı öyküsü yazmaları için gece gündüz demeden çalışmalara başlamalarını istedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Başkanı Murat Çetin ile partililer katıldı.