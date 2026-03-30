Kaya Şehit Ailesini Ziyaret Etti

30.03.2026 18:12  Güncelleme: 18:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in ailesini ziyaret etti. Parti teşkilatıyla da bir araya gelen Kaya, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi şehit ailelerimizi başımızın üstünde taşıyacağız" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Isparta'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaya, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, sabır temennisinde bulundu. Ziyarete parti teşkilatı ve yerel yetkililer de eşlik etti.

"Şehit aileleri bizlere emanettir"

Şehit cenazesine katılmak istediklerini ancak defin yerinin son anda netleşmesi nedeniyle cenazeye yetişemediklerini belirten Kaya, bugün aileyi ziyaret ettiklerini ifade etti. Kaya, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi şehit ailelerimizi başımızın üstünde taşıyacağız. Eğer bugün bu topraklarda hür ve özgür yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Isparta'mızın da çok kıymetli bir şehidi ve ailesi var. Bundan sonra da ailemiz bizlere emanettir" dedi.

Isparta'da teşkilat ve belediye vurgusu

Taziye ziyaretinin ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kaya, burada parti teşkilatıyla bir araya geldi. Kaya, "Bugün Isparta ziyaretimizin temel sebebi şehit ailemizdi. Ancak gelmişken teşkilatımıza, belediyemize ve sayın valimize de uğramak istedik. Akşam saatlerinde ise teşkilatımızın üç kademe mensuplarıyla danışma meclisinde bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Isparta Belediyesi'nin çalışmalarına da değinen Kaya, "Belediyemiz çok başarılı hizmetler gerçekleştiriyor. Milletvekillerimiz, teşkilatımız ve belediyemizin güçlü uyumuyla Isparta'nın çok daha güzel hizmetler alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2028 ve 2029 hedeflerine dikkat çekti

Kaya, 2028 seçimlerine ilişkin hedeflere de değinerek, "2023'te Isparta'da Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen güçlü desteğin çok daha üstüne çıkılacağına inanıyorum. Bu oran yüzde 57 idi, inşallah daha da yukarı taşınacak. Teşkilatımız bu hedef doğrultusunda durmadan çalışmaya devam edecek" dedi.

Ramazan ayında yürütülen çalışmalara da değinen Kaya, "Teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememiz büyük bir özveriyle çalıştı. Kapı kapı, gönül gönül dolaşarak vatandaşlarımıza ulaştılar. Bu çalışmaların temelinde gönül siyaseti anlayışı vardır" şeklinde konuştu.

Kaya, "Şehit ailelerimize, gazilerimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak bizim en önemli görevimizdir. İnşallah Isparta'da ulaşılmadık tek bir vatandaş bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2029 yerel seçimlerinde de tüm belediyeleri kazanmayı hedefliyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

