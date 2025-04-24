AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir: "Balıkesir\'i yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "AK Parti olarak yeniden Balıkesir'in her mahallesine hizmeti ulaştırmak, gönülleri kazanmak ve bu güzel şehri AK belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslar için Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'e ziyaretinde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mervan Gül eşlik etti. Demir'in Balıkesir programı, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İl Başkanı Mehmet Aydemir, İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Gökhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Demir, partililerle bir araya gelerek güncel siyasi gelişmeler ve yerel yönetim çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin en önemli başlıklarından biri yerel yönetimler toplantısı oldu. Mustafa Demir'in başkanlık ettiği toplantıya, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Ekrem Pehlivan, İlçe Başkanları, AK Partili belediye başkanları, Grup Başkanvekili Yasin Sagay ve il yöneticileri katıldı. Toplantıda yerel hizmetlerin güçlendirilmesi, belediyelerin merkezle koordinasyonunun artırılması ve önümüzdeki yerel seçimlere yönelik hazırlıklar ele alındı.

Toplantıların ardından Demir ve beraberindeki heyet, Atalar Caddesi, Çavuş Sokak, Milli Kuvvetler Caddesi ve Sarraflar Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Demir, esnafın taleplerini dinleyip not aldı. Ziyaretler sırasında AK Parti'nin halkla iç içe siyaset anlayışının altı bir kez daha çizildi.

"Balıkesir'i yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız"

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Balıkesir'in AK Parti belediyeciliğiyle yeniden buluşması gerektiğini vurguladı. Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuvayımilliye şehrimiz, tarihinden bugüne muhafazakar birçok ismin sözünün olduğu ender, özel ve stratejik öneme sahip bir şehir. 2024 seçimlerinden çıkan sonuç, seçmenimizin tercihi başımızın üstündedir. Ancak bizler için bir seçim biter hemen seçim sabahı diğer seçim takvimi başlar. Ülkemizin geleceği için Türkiye Yüzyılı için ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. 23 yıllık iktidarımızda, Cumhuriyet tarihiyle mukayese edilmeyecek büyük işler başardık. Partimizin kurucusu, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük başarılarının arkasında teşkilat mensuplarımızın büyük emeği var. Gece gündüz demeden, yaz kış demeden alın teri akıtarak, çocuklarına ayırması gereken zamanı ayırarak, Büyük Türkiye Yüzyılı inşasında büyük emeği var. Dünyanın neresinde gözyaşı varsa onu silmeye kalkan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu iki tane husus dünyanın hiçbir yerinde olmayan değer. Öncelikle 2028'de Cumhurbaşkanımızın seçileceği bir seçim arkasından da aslında bizim baktığımızda kazaya uğramış, kaybettiğimiz belediyelerin hepsini ve daha fazlasını kazanmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugünkü ziyaretimizin temel nedeni bu. Geçtiğimiz yerel seçimlerin sonuçları burada halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha güçlü cevap verecek bir hazırlık sürecine girmemize vesile oldu. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantılar ve saha ziyaretleriyle gördük ki; teşkilatımız dinamik, kadrolarımız kararlı, milletimiz ise hizmeti özlemiş durumda. AK Parti olarak yeniden Balıkesir'in her mahallesine hizmeti ulaştırmak, gönülleri kazanmak ve bu güzel şehri AK belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen süreçte halkımızın beklentileri daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Biz de bu beklentilere karşılık verecek projeleri ve hizmet anlayışını yeniden tesis edeceğiz."

Demir, AK Parti'nin yerel yönetim anlayışının merkezinde milletin olduğunu belirterek, "Biz gönül köprüleri kurar, eser siyasetiyle konuşuruz. Balıkesir'e hak ettiği hizmeti, istikrarı ve gelişimi kazandıracağız" dedi. - BALIKESİR